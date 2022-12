Soudan: Vice-Président du CST rencontre le FLC, le (Bloc démocratique)

Khartoum — Le Vice-Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Lieutenant Général Mohamed Hamdan Daglo, a rencontré aujourd'hui la délégation des Forces de la Liberté et du Changement - le Bloc démocratique.

La rencontre a discuté la situation politique actuelle sous la lumière des récents développements et de manière d'unifier les rangs nationaux.

Le Vice-Président du CST a souligné la nécessité pour tous d'œuvrer pour réaliser la sécurité et à la stabilité du pays, afin d'alléger les souffrances des citoyens, appelant à élever l'esprit patriotique et la transcendance au-dessus des futilités, pour le bien de la patrie de la liberté, de la paix et de la justice, soulignant qu'il n'y a pas de recul de la paix et à sa complétion. "Il n'y a pas d'autre alternative à la paix que la paix", a-t-il ajouté.

Pour Sa Part, le Secrétaire Général de la Liberté et du Changement du Bloc Démocratique, Dr Omar Osman, a affirmé dans une déclaration que la discussion a été transparente et franche dans l'examen de toutes les questions et de tous les sujets, indiquant que le Lieutenant Général Daglo a souligné au cours de la réunion la nécessité de la communication entre le Bloc Démocratique, le Conseil Central et le reste des signataires sur le document de l'accord-cadre.

Dr Omar Osman a dit : "Nous nous sommes mis d'accord et engagés les uns envers les autres, et nous continuerons à consulter nos frères de la liberté et du changement, le Conseil Central, jusqu'à ce que nous parvenions à une vision commune qui satisfasse tout le monde et qu'il y ait un véritable règlement qui assure la stabilité du pays", soulignant qu'ils tendent la main à tous, et sont ouverts complètement de tous les côtés, indiquant qu'il y a une communication avec certaines forces au sein du Conseil Central de la Liberté et du Changement, et que la communication aura lieu durant la journée afin de parvenir à une vision commune.