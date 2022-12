Afrique de l'Est: Bailleurs de Fonds - La vice-présidente de la Banque Mondiale, Victoria Kwakwa, parmi nous

La vice-présidente régionale pour l'Afrique de l'Est et australe, Victoria Kwakwa, visite Madagascar à partir de ce jour jusqu' à mercredi. Une venue confirmant les bonnes ententes entre les deux partenaires.

C'est la première visite de Mme Kwakwa à Madagascar depuis sa nomination le 1er juillet 2022. Sa visite intervient à un moment crucial pour la Banque Mondiale, qui finalise le nouveau Cadre de partenariat pays (CPP) avec Madagascar pour les cinq prochaines années. Stimuler la croissance inclusive et renforcer la résilience sont au cœur du nouveau CPP, qui vise à briser le cycle de la pauvreté à Madagascar.

Au cours de sa visite, Victoria Kwakwa aura des discussions de haut niveau avec le Président de la République Andry Rajoelina, le Premier ministre Christian Ntsay et d'autres membres du gouvernement. Elle s'entretiendra également avec des dirigeants du secteur privé, des membres de la société civile, des groupes de femmes et des partenaires de développement dans le but de créer une coalition pour soutenir les réformes qui pourront apporter une croissance large et inclusive à Madagascar. Elle se rendra aussi dans certains quartiers de la capitale Antananarivo afin de constater les impacts des programmes financés par la Banque mondiale en milieu urbain.

Le programme d'investissement de la Banque Mondiale à Madagascar s'élève actuellement à 3,4 milliards de dollars et se compose de 26 projets. Le portefeuille a récemment été recalibré pour atténuer les risques de fragilité exacerbés par les récentes crises mondiales liées à la pandémie de Covid-19 et les impacts de la guerre en Ukraine, ainsi que pour aider Madagascar à lancer des réformes économiques et à faire face à la sécheresse et à l'insécurité alimentaire.

Victoria Kwakwa est vice-présidente régionale pour l'Afrique de l'Est et australe. Forte de plus de 30 ans d'expérience, cette économiste et spécialiste du développement dirige les activités de la Banque mondiale dans 26 pays. Elle supervise actuellement un portefeuille de 313 opérations représentant un montant total de 58 milliards de dollars et un vaste programme d'analyses de pointe, d'assistance technique et de conseils stratégiques.

Visions et convictions

Sa vision est celle d'une région stable, intégrée et résiliente, dotée d'économies dynamiques et de sociétés prospères, dans lesquelles tous les citoyens, et en particulier les femmes, les enfants et les jeunes, bénéficient de l'égalité des chances.

Sous sa direction, la Banque mondiale apporte un soutien vital aux pays qui sont confrontés à de nombreux défis complexes et multiformes, notamment la crise de la Covid-19, les chocs climatiques, la hausse de l'inflation induite par les prix des denrées alimentaires et de l'énergie, et la montée des niveaux d'endettement. Mme Kwakwa a pour priorités de promouvoir l'emploi dans le secteur privé et la transformation économique, de développer le capital humain, de renforcer la résilience climatique, la productivité agricole et la sécurité alimentaire, et d'améliorer l'accès aux infrastructures essentielles, l'ensemble de ces domaines d'action ayant pour enjeux transversaux la réduction des facteurs de fragilité et de conflit, la promotion de l'égalité femmes-hommes et l'intégration régionale.

Avant sa nomination, le 1er juillet 2022, elle était vice-présidente pour les Initiatives stratégiques, et travaillait à ce titre en étroite collaboration avec le directeur général des opérations et divers services opérationnels et institutionnels sur des actions hautement prioritaires en vue d'améliorer l'exécution et l'impact des programmes de la Banque Mondiale. D'avril 2016 à août 2021, elle a occupé le poste de vice-présidente pour l'Asie de l'Est et le Pacifique, et dirigé les activités de la Banque dans 23 pays aux profils très divers : pays en passe d'accéder au rang d'économie à revenu élevé, pays à revenu intermédiaire bien établis ou encore pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure.

Elle a par ailleurs à son actif une vaste expérience en Afrique, notamment au Nigéria où elle a dirigé les travaux économiques de la Banque entre 2001 et 2006, ainsi qu'au Rwanda, où elle a été chef-pays de 2007 à 2009.

Victoria Kwakwa apporte à ce poste une connaissance approfondie des opérations du Groupe de la Banque et une solide expérience des questions relatives à la dette et à la résilience macroéconomique, aux réformes en faveur de la compétitivité et de la croissance économiques, et à la décentralisation budgétaire. Elle sait placer les individus au centre de son travail, écouter les bénéficiaires et s'attacher à obtenir de bons résultats au profit des pays clients et de leur population.

Son parcours professionnel couvre un large éventail d'enjeux du développement : développement rural, fourniture et financement de services d'infrastructure, atténuation du changement climatique et résilience, renforcement du capital humain et urbanisation. Elle a établi des partenariats durables avec le secteur privé, la société civile et d'autres acteurs internationaux et a démontré sa capacité à mobiliser ces diverses parties prenantes autour d'intérêts communs.