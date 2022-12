Soudan: Ministre de l'Intérieur affirme le souci de police pour protéger les vies et les propriétés

Khartoum — Le Directeur Général des Forces de Police et Ministre par intérim de l'Intérieur, Général (police) Annan Hamid Mohamed, a réitéré le souci de préserver le professionnalisme de la police pour protéger les vies et les biens publics à travers sa carrière professionnelle et ses expériences cumulées, en s'appuyant sur la constitution, les lois et les régulations à travers une police bien établie qui a travaillé de manière impartiale à toutes les époques afin de préserver le pays et son héritage.

C'était fait lors de son discours à l'occasion de la célébration de la Journée de la police Soudanaise et Arabe, qui coïncide avec le premier décembre, et qui vient sous le slogan "Ensemble vers une société sûre", indiquant que la police Soudanaise a travaillé selon des plans stratégiques pour protéger les vies et les propriétés de ses citoyens et ne manquera pas d'accomplir son devoir avec ses multiples services de police à travers les divers départements spécialisés.

Le directeur général des forces de police a appelé toutes les composantes de la société à transformer le slogan de cette année "Ensemble vers une société sûre" en une réalité concrète pour une société libre de tout crime.