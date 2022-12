Ile Maurice: Polémique autour des droits d'auteurs - Carri poson - Qui était le premier cuisinier ?

Mario Armel : "mo pa déklar piti ki pa pou mwa"

Ah, les petites phrases assassines! Le dimanche 19 novembre, Mario Armel déclare dans l'express: "Pa kapav nou asiz dan twalet nou ekrir enn morso, nou dir nou enn artis, Mauritius Society of Authors (MASA) bizin péyé." Ces propos interviennent quatre jours après la conférence de presse de Ras Natty Baby, qui est en croisade contre la MASA pour obtenir une "pension". Mario Armel a été sollicité parce qu'il bénéficie de la "pension" de Rs 2 500 de la MASA.

La référence aux toilettes reste en travers de la gorge de Joyce Veerasamy, qui soutient - à l'époque - Ras Natty Baby, qui envisage une grève de la faim. Joyce Veerasamy remet en doute la paternité de Mario Armel pour la chanson Carri poson. En l'attribuant au chanteur disparu en 2006, John Kenneth Nelson (voir plus loin).

Mario Armel affirme : "Zamé mo pa déklar piti ki pa pou mwa." Il situe la naissance de cette chanson au moment du passage chez nous d'Usha Uthup, célèbre playback singer indienne. "À l'époque, je travaillais à l'hôtel Trou-aux-Biches, nous avons échangé. Linn montré mwa sant hindi, monn montré li sant kreol. C'est pour cela que j'ai eu envie de faire une chanson aux accents orientaux." De mémoire, il se souvient que cette chanson date de 1974, qu'elle a été enregistrée à Plaisance, au studio de Serge Lebrasse.

Dans Mario Armel Quelques accords posés sur la terre, une biographie signée Robert d'Argent parue en 2006, l'artiste raconte : "En 1980, j'intégrai les Features of Life où évoluaient Eric Nelson, Rosemay Nelson (... ) Le fameux Carri poson fut composé cette année-là."

Il se rappelle également que sa version initiale de Carri poson fait polémique. "Elle est censurée à la radio nationale." Les paroles font référence à "tangati", petite fille, "pondama", grand-mère. On y parle aussi de Marivel kass so karem" et de "dilo panjalay. "Ce sont des mots que j'entendais au quotidien. Écrire un séga, c'est du fantasme", se défend l'artiste.

Mario Armel poursuit: en 1980, alors qu'il fait de l'animation en Côte d'Ivoire, il modifie les paroles de la chanson. Enter Ti Roger vakabon. Dilo panjalay devient dilo galoupé.

N'oubliez pas John Kenneth Nelson

Suite aux propos de Mario Armel, Joyce Veerasamy est d'avis que cet artiste "ne serait peut-être pas l'auteur de Carri poson. En 1975, John Kenneth Nelson avait enregistré cette chanson. Moi-même, en tant qu'interprète, je l'ai reprise avec le groupe Fangourin dans les années 1980."

Selon lui, John Kenneth Nelson "n'est pas non plus l'auteur de la chanson car, comme La rosée tombé ou encore La rivière Tanier, la chanson fait partie du domaine public". Dans la version de John Kenneth Nelson, Carri poson a pour titre Tangati. Des enregistrements de Tangati datent de 1980.

John Kenneth Nelson s'est fait connaître avec les titres Misié Coutou et Lakot larivyer nwar, entre autres.

Philippe de Magnée : "c'est compliqué !"

Sur l'album L'espoir de John Kenneth Nelson, produit par Mirason Musique en 1980, figure le nom de Philippe de Magnée. Ce Belge, Mauricien de cœur, est ingénieur du son et concepteur du site internet Patrimoine musical de l'océan Indien. Il a enregistré les albums des chanteurs engagés et a une connaissance intime de la musique non seulement de Maurice mais de l'océan Indien.

Face au dilemme sur la paternité de Carri poson/Tangati, du haut de sa longue expérience, Philippe de Magnée explique : "Comme il y avait rarement les dates sur les 45 tours, c'est presque impossible à retracer. C'est compliqué!" Il souligne que "le problème n'est pas nouveau à Maurice. Souvent les morceaux venaient du patrimoine oral. C'est le premier qui adaptait le morceau en 'moderne' et l'enregistrait en 45 tours et à la Société des Auteurs, Compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) (NdlR, la MASA n'existait pas encore) qui s'en attribuait les droits". Il note qu'il"semblerait quele premier passage à la radio nationale fût Mario Armel".

Philippe de Magnée estime qu'"on pourrait faire des dizaines de procès pour plagiat qui n'aboutiraient pas, tellement c'est complexe. Il suffit de se rappeler le procès qui a opposé Abaim et Claudio Veeraragoo qui a trouvé une issue favorable à Abaim 10 ans après"