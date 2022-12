Soudan: Secteur du Développement Social examine les plans de Culture, d'Information et de l'éducation

Khartoum — Le Secteur du Développement Social du Conseil des Ministres a passé en revue, lors de sa réunion aujourd'hui présidée par le Ministre par intérim de l'Éducation Mahmoud Siral-Khatim Al-Houri, les plans des Ministères de la Culture et de l'Information et de l'Éducation pour l'année 2023.

Le plan du Ministère de la Culture et de l'Information s'est concentré sur les axes de la diversité culturelle et intellectuelle de la société Soudanaise, et de répondre aux exigences et objectifs de développement durable pour l'année 2030.

Le plan vise au souci de la culture, de médias et de tourisme dans la planification et la promotion de la performance afin de réaliser la satisfaction culturelle de la communauté, de prêter un attention particulière au patrimoine culturel national et d'instiller les valeurs de la citoyenneté, et d'établir des médias libres et responsables qui contribuent à la formation de la conscience nationale, à la préservation des droits et des devoirs publics, et à la mise en évidence des différents programmes et des activités de l'État.

Le plan visait également à augmenter le taux de couverture de la diffusion numérique afin d'inclure toutes les régions du pays.

Par ailleurs, le plan du Ministère de l'Education vise à garantir le droit à l'éducation pour tous les enfants, à fournir une éducation de qualité et à améliorer les conditions des travailleurs de l'éducation.

Le plan met également l'accent sur la nécessité d'élaborer des politiques claires qui assurent la durabilité du processus éducatif à travers le développement de programmes d'études.

Le secteur a salué le rôle joué par les médias dans la période que voit le pays, qui vise à renforcer les chances d'un accord national compréhensif afin réaliser la sécurité, la stabilité et le développement, soulignant la nécessité de prêter attention à l'établissement de l'infrastructure pour le travail culturel et médiatique dans le pays.

Le secteur a également souligné l'importance de continuer la réforme périodique du processus éducatif dans le pays et d'améliorer les aspects de l'éducation de qualité, en particulier dans le domaine de l'acquisition de compétences de base pour la vie.