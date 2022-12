Algérie: Les entretiens entre le Président Tebboune et le Roi Abdallah II de Jordanie élargis aux délégations des deux pays

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a eu, dimanche à Alger, des entretiens avec le roi Abdallah II bin Hussein, souverain du Royaume hachémite de Jordanie, qui ont été élargis aux membres des délégations des deux pays.

En marge de ces entretiens, des rencontres bilatérales ont eu lieu entre les membres des délégations des deux pays, ayant regroupé le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ramtane Lamamra et le vice-Premier et ministre des Affaires étrangères et des Expatriés du Royaume de Jordanie, Ayman Safadi, le Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), le Général d'Armée, Saïd Chanegriha et le Chef d'état-major de l'Armée jordanienne, le général major Yousef Huneiti.

Ces rencontres bilatérales ont également regroupé le ministre de l'Industrie, M. Ahmed Zaghdar, le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, M. Kamel Rezig, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, M. Youcef Cherfa et le ministre de l'Industrie pharmaceutique, M. Ali Aoun, avec le ministre jordanien de l'Industrie, du Commerce et de l'Approvisionnement, M. Youssef Al Shamali.

Le Roi Abdallah II est arrivé, samedi à Alger, pour une visite d'Etat de deux jours en Algérie, à l'invitation du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.