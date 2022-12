Soudan: Conférence scientifique sur les plantes médicinales et aromatiques au milieu de ce mois

Khartoum — Le Centre National des Recherches (CNR) a annoncé aujourd'hui la tenue de la onzième conférence scientifique sur les plantes médicinales et aromatiques du 11 au 14 Décembre sous le slogan " Plantes médicinales et aromatiques : Opportunités prometteuses d'investissement pour le développement durable et l'indigénisation de l'industrie pharmaceutique".

La Directrice Générale Adjointe du CNR et chef du comité de gestion de la conférence, Somaya Siral-Khatim, a dit lors d'une conférence de presse au Forum de la SUNA aujourd'hui que la conférence scientifique serait une occasion prometteuse pour l'investissement et la construction de partenariats à travers le travail des groupes de recherche ainsi que pour s'informer des derniers développements dans le domaine des plantes médicinales et aromatiques.

Elle a expliqué que la conférence, qui est financée par le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, se concentrera sur plusieurs axes, dont le plus important est la biodiversité, l'encouragement de l'investissement et de l'innovation, l'établissement de politiques et de stratégies, la construction de partenariats et la fabrication de médicaments, indiquant que quelque 18 institutions internationales participeront à la conférence.

Il convient de noter que l'Institut de Recherches des Plantes Médicinales et Aromatiques est l'un des instituts du Centre National de Recherches et qu'il a été établi en 1971.