Madagascar: Concert - Lalatiana et Rija Ramanantoanina, un grand récital

Sur " Tsara iafaràna ", la chanson tremplin du duo Lalatiana et Rija Ramanantoanina, le Palais des Sports de Mahamasina était transporté à il y a plus d'une trentaine d'années. Le concert de ces deux grands artistes a été à la hauteur des attentes.

" L'approche musicale a été comme modernisée ", s'exclame Vololonirina Rakotondranivo, une spectatrice, durant la pause. Sur une scène lumineuse à souhait, un décor simple fait pour apprécier seulement le moment.

Un grand moment musical où Lalatiana a encore démontré qu'elle fait partie d'une génération dorée de la musique au féminin. Une voix qui dégage pleinement sa personnalité. Et des textes riches en émotions, poétiques.

Quant à Rija Ramanantoanina, il a fait ce qu'il sait le plus faire, chanter dans une maîtrise de maestro. C'est bel et bien l'une des meilleures voix masculines de la chanson nationale. Après plus de 30 chansons, le Palais des Sports semblait encore en vouloir.

Le pari de la maison de production Miritsoka est gagné, faire rencontrer deux générations. Voire l'alchimie entre l'expérience, la facilité d'exécution et la fougue. La jeune génération de musiciens présents et des choristes, a été un moteur puissant et précis.