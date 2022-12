Madagascar: Football - Pro League - Le match Ajesaia-Tsaramandroso, une vraie pagaille

Le duel entre Ajesaia et Tsaramandroso FC Boeny a mal tourné, hier au stade d'Ambohidratrimo, dans le cadre de la troisième journée de l'Orange Pro League. Le jeu s'est arrêté à la 90e minute suite à une bagarre entre les deux camps. En effet, l'Ajesaia a mené sur le score de 3 à 2 avant cette action. Une défaite dont la formation de Boeny a mal digéré après avoir mené sur le score de 2 à 0 avant la pause.

Mais la tendance s'est complètement renversée lors de la deuxième période. L'officiel du math n'a pas eu le choix que de l'annuler. Selon la CFEM une enquête sera ouverte à cet effet pour pouvoir prendre une décision. Par ailleurs, Fosa Juniors et Elgeco Plus ont assuré leur place de leaders dans chaque conférence.

Le champion de Boeny a battu Tia Kitra à Toamasina sur le score de 1 à 0. Avec 9 points, Fosa Juniors prend largement la tête dans la conférence Nord. As Fanalamanga a battu Uscafoot et se trouve à la deuxième place. Cosfa a fait un match nul (3-3) face à As Diana et garde sa troisième place. Dans la conférence Sud, Elgeco Plus s'est imposé face aux 3FB par 3 à 1. CFFA, pour sa part, a devancé Jet Kintana et se met à la deuxième place. Disciplines FC se trouve à la troisième position en écartant Dato FC.