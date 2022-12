Maroc: Démantèlement d'une organisation de trafic de drogue opérant entre le Maroc et l'Espagne

MADRID — Une organisation criminelle de trafic international de drogue opérant entre le Maroc et l'Espagne avec d'autres pays européens, a été démantelée en Espagne, permettant la saisie de plus de 9.600 kg de haschisch et 1.450 kg de marijuana, selon des médias locaux dimanche.

L'opération, lancée en novembre 2020, a été réalisée par la Garde civile espagnole et l'Office anti-stupéfiants (Ofast) de la Police nationale française, avec le soutien d'Europol et de l'Unité européenne de coopération judiciaire (Eurojust), selon le journal espagnol Heraldo.

Citant un communiqué du commandement de Tolède (centre de l'Espagne), la même source a fait état de 9.600 kilos de haschisch et 1.450 kilos de marijuana saisis chez huit hommes et deux femmes dans le cadre de l'opération appelée "Transpiloti-Escalda".

Selon le communiqué, l'organisation criminelle avait deux branches importantes: la première était basée dans le sud de l'Espagne, plus précisément dans la province de Malaga, dont le travail était l'intermédiation entre le Maroc, l'Espagne et l'Europe, pour faciliter les expéditions aux transporteurs, qui formaient la deuxième branche, opérant depuis Tolède et Madrid.

Outre les quantités de drogues, huit armes à feu, un téléphone satellite, deux conditionneuses sous vide de marijuana, de l'argent liquide, un grand nombre de téléphones portables (la plupart cryptés) et du matériel informatique, ont également été saisis, a détaillé la Garde civile dans un communiqué.

S'ajoutent sept véhicules, dont deux à double fond pour dissimuler la drogue, trois raquettes de détection de balises, quatre caméras de surveillance camouflées, des systèmes de repérage GPS, neuf tracteurs et neuf semi-remorques.

Les mis en cause sont accusés de crimes présumés de trafic de drogue, de blanchiment d'argent, d'appartenance à une organisation criminelle, de possession illégale d'armes et de falsification de documents.

Ces arrestations ont été menées au cours des différentes phases de l'opération, sachant que dix autres individus impliqués dans le trafic de drogue ont précédemment été arrêtés.

Le trafic de drogue en provenance du Maroc ne cesse de défrayer la chronique en Espagne et des saisies de quantités importantes de haschisch sont souvent signalées.

Mi-novembre dernier, près d'une demie tonne de haschisch en provenance du Maroc a été saisie par la Garde civile espagnole dans le port de Malaga, où 15 personnes ont été arrêtées.

En mars dernier, l'Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS) avait indiqué que le Maroc, premier producteur mondial de haschisch, restait le principal pays de provenance de la résine de cannabis qui entre dans l'Union européenne (UE).

Et en juin, le rapport mondial sur les drogues 2022 publié par l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) avait indiqué que le Maroc était toujours à la tête des principaux pays d'origine et de départ de la résine de cannabis, ce qui fait de ce pays le premier producteur et exportateur mondial de cette drogue.

Le rapport cite le Maroc en tant que premier pays africain en matière d'importance de la culture du cannabis durant la décennie 2010-2020.