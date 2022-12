Madagascar: Mahajanga - Trois gangsters tués et dix arrêtés par la police

Trois bandits ont été tués samedi lors d'échanges de tirs avec des agents de la police nationale à Mahajanga. Dix autres ont été arrêtés. Ces hommes étaient recherchés pour vol à main armée et association de malfaiteurs dans les fokontany à Mahajanga ville. "Le gang a été localisé par la police, des échanges de coups de feu ont éclaté entre les suspects et les policiers et trois des suspects ont été tués, et dix autres arrêtés avec leurs armes", a expliqué le service de police à Mahajanga. Les malfaiteurs arrêtés ont été placés en garde à vue. La traque des autres malfrats qui sèment la terreur dans la ville de Mahajanga continue. La terreur s'installe dans la ville. Une menace d'insécurité urbaine pèse sur la population.

Face à la recrudescence des actes de banditisme, comme les vols à la tire et les pick-pocket dans la ville de Mahajanga, la police nationale à Boeny mène, actuellement, une vaste opération de sécurisation dans sa circonscription. Une équipe de policiers effectue des descentes au niveau des quartiers réputés dangereux dans la ville. Les résultats des actions des commissariats existant dans la Ville de fleurs ne sont pas en reste. Les forces de l'ordre appellent les habitants à garder leur calme et à signaler toute personne suspecte. La police nationale d'assurer que les policiers sont là pour assurer la sécurité des personnes, de leurs biens et des institutions, lutter contre la criminalité organisée, la grande délinquance et la drogue, ainsi que protéger le pays contre les menaces extérieures et le terrorisme et surtout assurer l'ordre public. La police est toujours engagée en première ligne contre les violences urbaines et contre l'insécurité routière et constitue un instrument important de la prévention.