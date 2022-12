Madagascar: Transparency-International - Pour le plafonnement du fonds de campagne électorale

Il lance un appel aux députés pour voter la loi visant à rendre transparentes les élections et plafonner les fonds de campagne électorale.

Dans le cadre des élections de 2023, Transparency-international Initiative Madagascar (TI-IM) continue de sillonner le pays. Pour cette ONG, l'objectif est de mettre fin à ce qu'il qualifie de corruption électorale. À cet effet, TI-IM mène des campagnes de sensibilisation, des formations, des dialogues communautaires et une collecte de signatures à Antsirabe et à Fianarantsoa, et ce, dans le courant de la semaine du 21 novembre. Il lance également un appel aux députés pour voter la loi visant à rendre transparentes les élections et plafonner les fonds de campagne électorale. Sur ce point d'ailleurs, le député élu à Ikongo, Jean Brunelle Razafitsiandraofa, a depuis un certain temps œuvré dans ce sens, notamment pour le plafonnement du fonds de campagne des candidats. Il estime ainsi que celui qui demande un soutien financier pour sa campagne électorale, est redevable à celui qui l'appuie financièrement. Il se pourrait ainsi qu'il délaisse le côté développement et ne tienne pas ses promesses électorales, et ce, au détriment des citoyens.

Lois électorales

Transparency-international Initiative Madagascar lance ainsi un appel aux autorités pour revoir les lois électorales en y intégrant le plafonnement des dépenses de campagne. Sans oublier pour autant l'obligation de la transparence des sources de financement des candidats. Faut-il rappeler que TI-IM réalise des actions de plaidoyers sous forme de conseils aux autorités publiques pour défendre auprès des décideurs publics les valeurs de transparence, de redevabilité et d'intégrité. Il effectue également des études pour mettre en lumière les mécanismes et les risques de corruption dans nos différents secteurs d'intervention. Créé en 2018, le réseau de journalistes Malina met en lumière des allégations de corruption et confronte des personnes ou des pratiques contraires à l'éthique pour attirer l'attention du public et des forces de l'ordre sur des cas de corruption.