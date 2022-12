Madagascar: Cross-Country - "Mada 2022" - Clément et Nathalie partiront en Australie

Les deux champions de Madagascar ont validé leur ticket pour les Championnats du monde de Cross-Country à Bathurst, Australie le 18 février 2023.

Clément Voninahitsy du Cosfa Analamanga et Nathalie Rasoaniaina du CAMI Itasy ont été sacrés, samedi, champions au bout de piste Ivato. Clément a dominé de bout en bout la course en compagnie de ses coéquipiers du Cosfa. Il a distancé Mampitsoatse du Cospn Boeny et Fulgence du Crown Vakinankaratra. Il a bouclé la distance en 32 mn 55 s. " La gestion de la course a été compliquée mais j'étais confiant. Au beau milieu de la course, j'ai vu que la victoire était à ma portée vu que Mampitsoatse, mon principal adversaire, n'était pas dans son assiette. Cette victoire est la suite de mes titres à la section et à la ligue ", nous a confié Clément. Chez les dames, Nathalie était seule devant. Elle a pris la tête de la course du début à la fin. Les deux athlètes demandent un soutien de l'Etat car ils vont défendre les couleurs nationales en terre australienne. 57 hommes et 17 femmes ont participé au sommet national chez les seniors. Des athlètes réunionnais ont pris part à ce championnat national, ces derniers ont tenté d'améliorer leur palmarès en vue des Jeux des Îles de l'Océan Indien en août 2023. "Les Réunionnais sont de redoutables adversaires et nous ne devrons pas rester sur nos lauriers ", a déclaré Dominique Raherison, président de la Fédération malgache d'athlétisme (FMA). Cette joute continentale est le lancement de la saison 2023 pour la FMA.

Résultats :

Seniors hommes :

1-Voninahitsy Clement (Cosfa) - 32 mn 55 s 0 2

-Ralaiarimanana Onja Patrick (Cosfa) - 33 mn 00 s 0 3

-Rafanomezantsoa Jean Richard (Amoron'i Mania) -33 mn 23 s 2

Seniors dames :

1-Rasoaniaina Nathalie (CAMI Itasy) - 40 mn 41 s 1

2-Ralisinirina Marthe (3FB Analamanga) - 43 mn 05 s 3

3-Rafaherison Ange Noel (AS Fanalamanga) - 43 mn 47 s 6.