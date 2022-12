Afrique: Mondial 2022 - Koulibaly sur la défaite - " C'est dommage de donner trois buts sur trois contre-attaques "

Le Sénégal est éliminé de la Coupe du monde après la défaite face à l'Angleterre. Forcément, la déception est grande pour les Lions de la Téranga. Après la rencontre, le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly, a exprimé son sentiment au micro de BeIN Sports.

" C'était un match difficile contre une grande équipe d'Angleterre. On savait qu'ils étaient favoris. C'est dommage de donner trois buts sur trois contre-attaques parce qu'on arrivait bien à les contenir. On a tout donné, on a voulu donner une bonne image de notre équipe. C'est dommage que cela se termine aujourd'hui mais malgré tout, on peut être fier de nous parce qu'on a fait de grandes choses, malgré tous les absents que l'on a eus. On va encore grandir et apprendre de nos erreurs. J'espère qu'on sera là dans quatre ans. C'est une grande fierté pour moi d'être le capitaine de ce groupe incroyable. Il n'y a rien à dire sur personne, tout le monde a été à la disposition du début à la fin. On a essayé de tout donner. Je voudrais remercier les supporters, ils ont été avec nous jusqu'à la fin. Malgré les trois buts ils sont restés chanter jusqu'à la fin. Le futur est bon, je l'espère. "