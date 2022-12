Burkina Faso: Les autorités suspendent RFI

Dans un reportage diffusé ce samedi 03 décembre 2022, Radio France Internationale (RFI) se fait le relai d'un message d'intimidation des populations attribué à un Chef terroriste.

Ce média contribue ainsi à une manœuvre désespérée des groupes terroristes en vue de dissuader les milliers de Burkinabè mobilisés pour la défense de la Patrie, ramant à contre-courant des actions en cours pour la restauration de l'intégrité de notre territoire.

A ce manquement grave s'ajoute la reprise hier vendredi 02 décembre dans la revue de presse, d'une information mensongère, indiquant que : " le Président de la Transition le capitaine Ibrahim Traoré assure qu'une tentative de coup d'Etat a visé son pouvoir ". Le 03 novembre dernier, le Gouvernement avait déjà exprimé son indignation face à l'attitude tendancieuse des journalistes de ce média et leur propension à jeter un discrédit sur la lutte dans laquelle le Peuple burkinabè est engagé pour plus de liberté et de dignité.

Au regard de tout ce qui précède, le Gouvernement a décidé de la #suspension immédiate jusqu'à nouvel ordre, de la diffusion des programmes de Radio France Internationale sur toute l'étendue du territoire national.

Le Gouvernement tient par ailleurs à réaffirmer à l'opinion nationale et internationale, son attachement à la liberté de presse et d'opinion, mais également au droit du public à l'information. Il invite cependant au respect des règles et principes édictés en la matière dans notre pays.