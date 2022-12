Madagascar: Autoroute Tana-Tamatave - " Toutes les expropriations vont être indemnisées ", dixit Andry Rajoelina

Le lancement officiel des travaux de construction de cette infrastructure d'envergure s'est tenue samedi dernier à Talata Volonondry.

" Avec Rajoelina, rien n'est impossible ". C'est ce qu'a martelé le président Andry Rajoelina, samedi, lors de la cérémonie de lancement officiel des travaux de construction de l'autoroute reliant Antananarivo-Toamasina. Un mois jour pour jour après la signature de l'accord de collaboration entre l'Etat malgache et la société égyptienne SAMCRETE, qui se chargera de la réalisation de ce projet, le régime enclenche le début des travaux. Un lancement en grandes pompes a été organisé, samedi dernier, à Ambolo, Talata Volonondry, animé par plusieurs artistes de renom et en présence de plusieurs membres du gouvernement, de sénateurs et députés venant des quatre coins de l'île, mais aussi de nombreux partisans du régime. " Vous êtes témoins de l'histoire ", a déclaré le Chef de l'Etat qui reste convaincu que cette initiative va marquer l'histoire du pays. En effet, Andry Rajoelina n'a pas caché son enthousiasme et sa fierté pour la réalisation de ce projet. " Tout le monde se souviendra sous quel régime la première autoroute du pays a été faite... Depuis l'Indépendance, personne n'a réussi à construire de pareilles infrastructures au pays ", a-t-il soutenu. Et d'ajouter : " l'Afrique du Sud a ses autoroutes, tout comme le Sénégal, le Maroc et l'Egypte. Maintenant, c'est au tour de Madagascar de concrétiser aussi sa première autoroute... Nous sommes prêts et nous allons avancer avec détermination et personne ne pourra nous empêcher de réaliser ce projet historique qui unira tous les Malagasy ".

Détermination

Le numéro Un d'Iavoloha a aussi profité de cette occasion pour répondre aux détracteurs de ce projet. " Certains disent qu'il sera impossible de réaliser cette autoroute. C'est normal car nous sommes différents d'eux. Pas la même croyance, pas le même mode de travail, pas la même vision. S'ils étaient encore là (ndlr : au pouvoir), il aurait été évident que disposer d'une autoroute serait certainement une chose impossible pour Madagascar. Mais pour notre part, le mot impossible n'existe pas dans notre langage. Avec la foi rien n'est impossible ". Pour réaliser ce projet d'envergure, le régime s'arme d'une détermination inébranlable. Il convient de rappeler que le coût total des travaux s'élève à 924 millions de dollars. 20% de ce budget sera assuré sur fonds propres de l'Etat malgache. La première phase du projet, une portion de 80 km sera achevée avant la fin de l'année 2023. Les engins étaient présents à Talata Volonondry, samedi. Les responsables de la société SAMCRETE étaient eux-aussi au grand complet.

Terrassement

D'après les explications, les travaux vont commencer par le terrassement. Cette autoroute partira de Tsarasaotra et traversera Sabotsy Namehana-Ambohimanga Rova - Talata Volonondry-Anjozorobe, en passant par Andaingo pour rejoindre la route nationale 44 jusqu'à Toamasina, a expliqué le président Andry Rajoelina. Quand les travaux seront complètement achevés, le trajet Antananarivo-Toamasina, qui mesurera 260 km, se fera en 2h30. Actuellement, le trajet de 370 km se fait entre 8h et 10h. Outre le fait de fluidifier la circulation, cette nouvelle infrastructure aura aussi des impacts positifs sur l'économie, le tourisme, et le commerce particulièrement au niveau des régions Atsinanana, Alaotra-Mangoro et Analamanga. La nouvelle autoroute comprendra, notamment, quatre intersections de voies avec un échangeur à Antananarivo, un échangeur à l'intersection de la RN4, un échangeur à Brickaville, un échangeur à Toamasina, quatre bretelles reliant Ambatondrazaka et deux autres vers Brickaville. Ce genre de travaux nécessite toujours des expropriations. Le président Andry Rajoelina a tenu à rassurer les riverains et les propriétaires des parcelles touchées par cette autoroute. " N'ayez pas peur. Toutes les expropriations relatives à ce projet vont être indemnisées. Ne vous laissez pas déstabiliser. Nous allons avancer main dans la main pour réaliser cette autoroute et apporter le développement au pays ", a-t-il précisé.