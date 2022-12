Madagascar: " Doctoriales 8e édition " - La recherche et l'innovation à l'honneur

L'Université d'Antananarivo accueillera, à partir de demain et jusqu'au 9 décembre, la 8e édition des doctoriales. Elle verra la participation des chercheurs, des professionnels ainsi que les 30 doctorants participant à l'évènement, dont, 22 pour Antananarivo, 07 des universités des autres chefs-lieux de province et 02 pour l'Université de Douala (Cameroun). Le thème se portera sur " La recherche et l'innovation au cœur du développement ". Cet évènement permettra de valoriser les résultats de recherche des doctorants mais également un moyen de rapprocher le monde de la recherche et du travail dans le but de faciliter l'insertion professionnelle de ces jeunes. Une visite d'entreprise, un concours de poster, un concours de communication en anglais ainsi qu'un concours de création de projet innovants seront à l'ordre du jour pour cette 8e édition.

Cet événement permettra aux doctorants de communiquer leurs travaux de recherche au public par le biais de l'élaboration de posters et la présentation orale de leurs résultats. L'évènement scientifique permet d'échanger et de valoriser l'interdisciplinarité et de promouvoir les différentes compréhensions de la recherche pour le développement auprès des trois entités principales du développement, à savoir, les académiques , les professionnels comprenant les acteurs des secteurs public et privé ainsi que les acteurs locaux représentés par les collectivités et les services décentralisés. A noter que " les doctoriales " est un dispositif mis en place par l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur Belgique (ARES) et la Direction de la recherche doctorale (DRD) de l'Université d'Antananarivo pour renforcer les capacités des futurs doctorants.