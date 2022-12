Madagascar: Musique - Diazan et Dalvis, un grand duo

Le titre est Izy mirahavavy, le rythme n'est, par contre, pas encore dévoilé, mais en imaginant les photos du making-off du clip, la chanson fera probablement un boom. Il est rare à Madagascar, surtout à Antsiranana, que les anciens chantent avec la nouvelle génération. Diazan, l'a fait.

Ce raiamandreny collabore non seulement avec les artistes du moment, mais il a aussi passé le flambeau à Dalvis. Artiste connu à Madagascar, ce dernier est à son apogée. Golden Boy, comme on le surnomme, a atteint les 60% de ses objectifs. Mais il reste toujours humble. Et pour bien s'asseoir sur le fauteuil numéro Un, il réalise un featuring avec le papa du rock'n'roll d'Antsiranana.

Amis depuis toujours, ces deux artistes ont enfin réussi à poser leurs voix sur une même mélodie. En parlant de genre musical, Diazan et Dalvis ont chacun leur sonorité. Le premier est plus proche de la cadence d'Elvis Presley, alors que le second est plutôt dans l'afropop. Effectivement, les convaincus seront impatients d'écouter ce que la fusion va donner. À titre de rappel, ces deux hommes figurent parmi les artistes les plus écoutés dans la région septentrionale de la Grande île.

Dr Diazan livre des cabarets tous les vendredis dans la ville du Pain de sucre. Il fait le plein. L'artiste gagne l'oreille des familles aisées. Quant à Dalvis, il figurait parmi les invités du Makua Tour de Shyn. Insaisissable, Tsangana style contrôle le " game " dans le pays en général et dans sa ville natale en particulier. Le score grimpe, les abonnés sur son compte ne cessent de croître. Alors, ce featuring sera une combinaison, une fusion entre la génération Presley et celle de Rema.