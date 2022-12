Madagascar: Rugby - 3FM - Club pilote dans la section Marovatana

Le club Firaisankina- Fitiavana-Fanantenana Marovatana (3FM) tient un rôle très important dans l'éducation physique des jeunes dans la commune Ambohidratrimo. Le club souffle ses dix bougies et espère encore aller plus loin dans les dix prochaines années.

Engagé dans l'éducation des jeunes, le club 3FM devient la fierté de la commune d'Ambohidratrimo. Mais ce n'est pas un club ordinaire qui se contente seulement du sport. Les initiateurs s'investissent fortement pour que leurs joueurs soient de bons citoyens. En effet, la célébration de son 10e anniversaire a commencé en 2019 mais en raison de l'épidémie, il n'a pu la clôturer qu'hier. Cela s'est tenu en apothéose dans la salle de la Mairie d'Ambohidratrimo, en présence des hautes autorités.

Le club 3FM est né issu d'un petit tournoi entre collègues en 2008. Les fondateurs étaient, entre autres, Sedy Adrianantenaina, Rosina Adrianantenaina, Jean Narcisse Rakotondrazafy et Eric Barijaona. Ils ont commencé à participer à la compétition fédérale en 2009 et ont formé par la suite le seul et unique grand club d'Ambohidratrimo. La formation jouera en première division de la section la prochaine saison. " Mis à part le sport, le club soutient les joueurs dans leurs études et leurs activités pour qu'ils puissent avoir une vie meilleure, et surtout pour les faire sortir de la délinquance. On essaye également de changer l'image du rugby qui est souvent considéré comme un sport de voyous ", note le président Harimanana Ramanantsoa.

Durant ces années, le club a formé plusieurs cadres si on ne cite que l'arbitre numéro Deux national, Souleman Ibrahim Andriamandimby, et le préparateur physique des Ladies Makis, Zaka Ravelonanosy. Il dispose également de techniciens compétents qui encadrent les joueurs. Le club 3FM compte actuellement 36 adhérents. " Notre projet c'est de créer une école de football et de constituer une équipe féminine en 2023. On souhaite devenir un club pilote dans la section Marovatana, et plus professionnel en créant notre site web. Néanmoins, nous n'avons pas encore de partenaires fixes mais ce sont les membres du staff qui s'investissent pour le bon fonctionnement du club ", a-t-il ajouté. Dans le cadre de cette célébration, le club 3FM a remis des kits scolaires aux candidats au CEPE des neuf EPP de la commune d'Ambohidratrimo.