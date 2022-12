Madagascar: Festival Waka waka - Sambava accueille un petit bonhomme

En attendant son arrivée, des femmes wadra battent du bois à l'aéroport de Sambava. La capitale de la vanille est prête à accueillir Grand P et sa dulcinée. L'impatience était palpable. Certes, il devait arriver, mais les aiguilles aux poignets semblaient ralentir. Une fois que l'avion qui a transporté l'influenceur Guinéen a atterri, c'est la joie.

Des têtes se lèvent afin de mieux apercevoir et ne pas perdre des yeux la démarche de l'invité de marque. Judicael Ramangalaza, le magistrat de la ville l'attendait dans la salle VIP de l'aéroport. Samedi dernier, les habitants de Sambava étaient ébahis en regardant le Guinéen traverser les rues de la ville.

Les flashs des appareils photos et des smartphones clignotaient de partout, éclairant le visage de la grande vedette. Sambaviens et Sambaviennes voulant immortaliser le moment se dépêchaient vers lui. Ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir un cliché se désolaient et faisaient demi tour, la tête basse. Une occasion en or ratée.

Ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre une star africaine des réseaux sociaux. Comme un président, c'est le moins qu'on puisse dire. Debout sur le siège d'une voiture décapotable, le bonhomme saluaient ses fans malgaches. Effectivement, les organisateurs du Waka waka festival ont réussi puisqu'ils ont réalisé le rêve des followers.

La première édition est réussie. La capitale de la vanille a besoin de ce genre de festivités. D'autant plus que la RN5A a été fraîchement inaugurée, cette lame de goudron contribue à la liaison entre les deux régions Diana-Sava. Waka waka festival a pour but de réunir les habitants de la région SAVA et pourquoi pas Diana. Les organisateurs ont promis qu'une deuxième édition aura plus d'envergure.