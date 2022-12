Ile Maurice: Chagos - crainte d'une présence militaire accrue de la Chine

Il y a un mois, le 3 novembre, Maurice et la Grande-Bretagne annonçaient l'ouverture de négociations sur les Chagos. Des solutions diplomatiques pour que Maurice puisse exercer sa souveraineté sur l'archipel occupé par les Britanniques. Alors que les premiers mois de 2023 approchent (la seule indication fournie officiellement quant au moment où l'accord se matérialisera), des élus des deux côtés de l'Atlantique ont exprimé la crainte que ces négociations pour restituer les Chagos n'ouvrent la voie à une présence militaire accrue de la Chine. Ce qui lui permettrait de construire sa propre base militaire, "juste sous le nez des forces américaines à Diego Garcia". C'est ce que révèle un article du Daily Mail, publié vendredi dernier.

Si les autorités britanniques ont donné l'assurance que les intérêts américains à Diego Garcia seront sauvegardés, le député conservateur Daniel Kawczynski a mis en garde ses homologues américains. Tout en soulignant les liens économiques privilégiés entre Maurice et la Chine, il n'y a, selon lui, "aucune garantie que bientôt la Chine n'aurait pas sa propre base militaire dans l'archipel des Chagos". Il va plus loin, en affirmant : "Si vous regardez combien la Chine a investi à Maurice, je dirais qu'elle contrôle Maurice". Il ajoute que "la politique de la Chine est de contrôler toutes les îles au sud de la mer de Chine. Il ne faudrait pas croire que la Chine ne prendra pas avantage d'une situation où nous nous serions retirés de l'archipel".

Le journal Daily Mail rappelle également que "the two (NdlR, Maurice et la Chine) signed a free trade agreement, the first of its kind between Beijing and an African nation - following almost a billion dollars in cumulative Chinese investment."

Le député conservateur Daniel Kawczynski prévoit de soulever la question au Parlement britannique cette semaine. Il a aussi souligné que personne n'a demandé aux Chagossiens s'ils veulent faire partie de Maurice. Daniel Kawczynski fait campagne pour que les négociations entre Maurice et la Grande-Bretagne soient suspendues le temps que les Chagossiens déportés et leurs descendants soient consultés.

Pour sa part, le député américain Mike Waltz, qui représente le camp républicain au House Armed Services Subcommittee on Readiness, a réclamé un examen immédiat de la situation. Selon lui, depuis que le gouvernement Biden a abandonné la base de Bagram en Afghanistan, "la seule base américaine entre l'Iran, la Russie et la Chine, celle de Diego Garcia est devenue absolument vitale".

Rappelons qu'en annonçant les négociations avec Londres, le mois dernier, le Premier ministre, Pravind Jugnauth, a indiqué que tout accord "assurerait le fonctionnement efficace et continu de la base militaire conjointe anglo-américaine de Diego Garcia". Tout en reconnaissant les intérêts des États-Unis et de l'Inde dans l'élaboration du futur accord.