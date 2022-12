Afrique: FIBA - Africa Cup 3×3 - Les Ankoay garçons champions, les filles en argent

Les Ankoay garçons sont montés sur la plus haute marche du podium du Championnat d'Afrique de basket-ball 3×3 open hommes et dames, hier, au Caire. Face à l'Égypte, Madagascar a remporté la victoire par 20 à 17. Le match était palpitant et haletant mais à 1 mn de la fin de la rencontre, la victoire se dessinait pour les Malgaches.

Comme on dit, on ne change pas une équipe qui gagne, les quatuor déjà médailles d'or aux Jeux Africains, ont, de nouveau, fait parler d'eux sur la scène continentale. Les basketteurs malgaches sont sacrés champions d'Afrique de la discipline pour la première fois. Les Livio et consorts ont tenu leur revanche en demi-finale face aux Rwandais en s'imposant par 21 à 14.

En match de poule, ces même Rwandais les ont battu par 21 à 19. En quarts de finale, les protégés de Deda Randrianarivelo ont battu les Congolais par 18 à 11. Les filles ont affronté aussi le pays hôte pour le derby final. Les basketteuses malgaches ont perdu en finale contre les Égyptiennes.

C'est sur le score de 11 à 21 que Christiane et ses camarades ont raté la médaille d'or continental. En demi-finales, les filles de Prisca Razananirina ont éliminé les Congolaises par 16 à 13. En quarts de finale, les basketteuses malgaches se sont imposées face aux Kenyanes sur le fil par 15 à 14.