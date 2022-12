Afrique: CCI Ivato - Chine et Madagascar pour la paix et l'amour

Cela est inscrit dans le " Guinness " des records, le Jinghui Symphony Orchestra, ayant réalisé un concert au CCI Ivato hier après-midi, est le plus grand groupe du monde avec 8 573 musiciens. C'était en 2021. La particularité de ce " big band " est qu'il est composé de moines. Leur spécialité, jouer de la musique zen.

Par ailleurs, ces 8 573 musiciens n'ont pas tous été présents dans cette salle de spectacle. Depuis 2019, l'orchestre est implanté à Madagascar, prenant ainsi le nom de Jinghui Symphony Orchestra. Le concert au CCI est également le lancement d'une tournée internationale.

Le message reste et restera toujours le même, " Prier la bonté et la paix... répandre la gentillesse et l'amour dans le monde en jouant de la musique zen ". Tout en promouvant le bouddhisme zen contemporain et en diffusant la culture orientale. Maintes fois honoré et récompensé, Jinghui Symphony Orchestra a été, par exemple, reconnu par le Berkeley University. Rien de mieux que la musique, qui ne devrait pas avoir de frontière, quelque part aussi de religion, pour méditer sur la paix et l'amour. Le CCI Ivato a été rempli comme il faut par un public de tous âges, jeunes, vieux ; femmes et hommes.