Afrique de l'Ouest: Renforcement des capacités - Les acteurs de l'administration fiscale des pays de la Cédéao à l'école

Le Directeur de cabinet, du ministre ivoirien du Budget et du portefeuille de l'Etat, M. Adama Sall, a ouvert, ce lundi 05 Décembre 2022 à Abidjan, les travaux de l'atelier régional de haut niveau sur les bonnes pratiques de management et de gouvernance des administrations fiscales en Afrique de l'Ouest.

Il a indiqué que cet atelier est une occasion idoine pour les acteurs de haut niveau de confronter leurs riches expériences et de dégager des solutions innovantes et des recommandations pertinentes dans l'élaboration d'une feuille de route de validation, d'adoption et de diffusion d'un guide des bonnes pratiques de management et de bonne gouvernance à l'intention des dirigeants et des responsables des administrations fiscales et des autorités de tutelle dans la sous-région.

Selon le représentant du ministre, ce guide permettra d'optimiser l'impact des efforts de modernisation en mutualisant les bonnes pratiques à promouvoir, sur la base des expériences dans la sous-région.

Adama Sall a, par ailleurs souligné que dans un contexte marqué par la transition fiscale, l'atteinte des objectifs nécessite de renforcer le management et la gouvernance des administrations fiscales en palliant les faiblesses identifiées.

Pour le Directeur général des Impôts de Côte d'Ivoire, Ouattara Abou Sié, cet atelier est important pour toutes les directions générales des impôts de l'espace Cédéao. D'autant plus que cette rencontre va traiter toutes les thématiques et de management des administrations fiscales. Il a déclaré que l'idée c'est d'échanger et de partager les expériences.

Anthony Ramarozatovo, représentant Afritac de l'Ouest, a fait savoir que depuis sa création, Afritac de l'Ouest appuie les reformes et contribue au renforcement des capacités de l'administration des pays membres et y organise des séminaires et ateliers. Il a par ailleurs salué les hautes expertises présentes à cette rencontre.

Notons que l'atelier a été organisé par le département des finances publiques du Fonds monétaire international et le Centre régional d'assistance technique du Fmi pour l'Afrique de l'Ouest, en étroite collaboration avec les services de la Commission de l'Uemoa et de la Cedeao.