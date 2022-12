Cote d'Ivoire: Clôture du séminaire sur la syndicalisation numérique

communiqué de presse

Le séminaire sur "l'organisation numérique, la réforme syndicale et le recrutement des jeunes" a eu lieu à la Maison de la Presse au Plateau, à Abidjan, capitale ivoirienne. Il a rassemblé vingt journalistes de stations de radio et de télévision, de journaux et de médias en ligne de la capitale et d'autres régions.

Le président de l'UNJCI, Jean Claude Coulibaly, a souligné l'importance du séminaire pour la carrière des participants et la nécessité de saisir toutes les opportunités qu'il leur apporte.

La responsable financière et administrative du bureau Afrique de la FIJ, Sohkna Dia, a encouragé la syndicalisation des jeunes journalistes au sein de l'UNJCI, un élément vital pour la survie et la durabilité du syndicat. Elle a appelé le syndicat à faire davantage pour améliorer l'égalité des genres et la sécurité des journalistes, notamment celle des femmes journalistes qui travaillent en ligne.

S'exprimant sur la liberté d'expression et le journalisme en ligne, le Président du Cénacle des journalistes séniors de Côte d'Ivoire, Lucien Houedanou, a averti les participants de l'adoption d'une future loi qui qualifie d'infractions les insultes, l'incitation au tribalisme et à la xénophobie et les manipulations.

Le séminaire de deux jours a débattu des conditions de travail des journalistes en ligne, la liberté d'expression et les lois régissant l'utilisation d'Internet en Côte d'Ivoire, la migration numérique et les opportunités pour les jeunes journalistes, les abus sexuels, le trolling, le harcèlement en ligne et la mise en place de stratégies de campagne pour le recrutement de jeunes journalistes.

Le séminaire était financé par Union to Union (UTU).

