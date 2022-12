Soudan: L'Union africaine se félicite de l'accord politique-cadre

Khartoum — L'Union africaine a salué la signature de l'accord-cadre politique, lundi.

L'ambassadeur de l'Union africaine à Khartoum, Mohamed Belaish, a annoncé la bénédiction de l'Union africaine pour l'accord car il s'inscrit au cœur des exigences du peuple soudanais pour la transformation démocratique et la mise en place des institutions du Nouveau Soudan qui incarne le slogan " Liberté , Paix et Justice."

S'adressant à la cérémonie de signature de l'accord au Palais républicain lundi, l'ambassadeur Belaish a exprimé son espoir que le processus politique aboutira à une solution définitive et durable et à la formation d'un gouvernement à compétences nationales capable d'étendre la justice, d'améliorer les conditions de vie du peuple. , réalisant le désarmement et préparant soigneusement le régime démocratique.

Il a appelé la communauté internationale à soutenir le nouveau gouvernement soudanais pour faire face aux défis et réaliser les aspirations du peuple soudanais. Il a renouvelé la volonté de l'Union africaine d'engager des discussions sur les questions de justice et de justice transitionnelle, d'achever le processus de paix, de lutter contre la corruption, de régler la question de l'est du Soudan et de mettre en œuvre les réformes économiques.

Il a salué les positions de la composante militaire, soulignant l'importance de préparer le document, de continuer à donner à l'accord un esprit collectif et d'élargir les participants à la recherche d'un gouvernement fort et accepté par la société.