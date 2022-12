Soudan: Les parties soudanaises signent un accord politique-cadre

Khartoum — Les parties soudanaises ont signé aujourd'hui, au Palais républicain, au milieu d'une présence régionale et internationale comprenant le mécanisme trilatéral, des ambassadeurs et des représentants des missions diplomatiques, un accord-cadre politique pour mettre fin à la crise politique dans le pays, en vue de la formation d'un gouvernement pour achever la période de transition.

L'accord a été signé par le président du Conseil de souveraineté de transition et commandant en chef des forces armées, le général Abdel-Fattah Al-Burhan, et le commandant des forces de soutien rapide, le général Mohamed Hamdan Daglo.

L'accord a également été signé par les forces politiques, y compris le Parti national Umma, le Congrès soudanais, le Parti unioniste, le Congrès populaire, les Forces de la Déclaration de liberté et de changement - le Conseil central et un certain nombre de forces politiques, l'armée composante, le Front révolutionnaire, l'Armée de libération du Soudan, l'Alliance des forces de libération du Soudan, le Congrès Beja et un certain nombre d'organisations et d'alliances professionnelles.

Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour le Soudan et chef de la Mission intégrée d'assistance à la transition des Nations Unies au Soudan (UNITAMS), le Dr. Volker Perthes, s'adressant à la cérémonie de signature, a déclaré que cette signature constituait une bonne base pour le rétablissement d'un régime civil démocratique au Soudan.

Il a félicité le peuple soudanais pour la signature de l'accord politique-cadre, appelant la communauté internationale à soutenir cette approche consensuelle.

M. Perthes a déclaré que la signature est une étape courageuse qui garantit les droits des composantes du peuple soudanais à l'expression, les familles des martyrs, les femmes, les jeunes et les corps civils, et constitue un tournant dans la question politique soudanaise.