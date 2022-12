Sénégal: Aliou Cissé - " On a travaillé des années pour hausser notre niveau sur le continent "

Le Sénégal s'est incliné contre l'Angleterre (0-3) ce dimanche en huitième de finale de la Coupe du monde 2022.

Le sélectionneur du Sénégal Aliou Cissé a tenté d'expliquer l'échec de son équipe à l'issue de la rencontre. " Les trente premières minutes ont été intéressantes, on a eu des opportunités de marquer, ça n'a pas été le cas. (... ) On est tombé sur une équipe qui a mis beaucoup d'impact, gagné beaucoup de duels, nous a fait reculer, à partir de là, c'était difficile. On prend un but à cinq minutes de la mi-temps et le deuxième juste avant nous plombe, mais c'est surtout le troisième, en tout début de seconde période qui nous sort du match ", a confié le technicien sénégalais dont les propos ont été retranscrits par walfoot.

" On est en Coupe du monde, les meilleures équipes sont là. Le Sénégal est 18e mondial, en face, c'était le 5e ou 4e. On a travaillé des années pour hausser notre niveau sur le continent. On doit continuer pour arriver à rivaliser à la prochaine Coupe du monde avec des équipes de cette qualité. " a conclu le sélectionneur des Lions de la Teranga.