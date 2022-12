Khartoum — L'Accord politique-cadre a été signé aujourd'hui, lundi au Palais républicain entre la composante militaire, les Forces de liberté et de changement - le Conseil central et un certain nombre de partis politiques, d'organisations et d'associations professionnelles et les mouvements armés, au milieu local, régional et international et le mécanisme trilatéral des Nations Unies, de l'Union africaine et de l'IGAD.