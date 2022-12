Afrique: S'orienter vers l'entrepreneuriat et encourager l'innovation pour solutionner la problématique de l'emploi en Afrique

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a plaidé, lundi, pour une orientation vers l'entrepreneuriat innovant pour résoudre la problématique de l'emploi en Afrique.

Dans un message adressé aux participants de la 1e édition de la Conférence africaine des startups dont les travaux ont débuté ce lundi au Centre international des conférences (CIC), lu en son nom par le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, le Président Tebboune a salué l'initiative d'organiser ce Forum qui met en exergue l'importance de l'investissement dans l'économie de la connaissance et les startup, et souligne le rôle de l'innovation dans la relance des économies africaines.

Il a fait remarquer, dans ce cadre, que les économies africaines enregistrent actuellement "les taux les plus élevés de jeunes avec malheureusement des taux de chômage tout aussi élevés", faisant ainsi de l'orientation vers l'entrepreneuriat innovant "une priorité pour résoudre la problématique de l'emploi et le lancement d'une réflexion autour de politiques publiques appuyant les startup".

Les défis de développement dans le continent sont nombreux et "requièrent la création de mécanismes permettant de hisser l'Afrique au niveau de la compétitivité économique à travers une approche reposant sur le renforcement du rôle des startup au sein des économies des Etats africains ayant prouvé leur efficacité dans la réalisation du développement durable", a souligné le Président Tebboune.

Le Président de la République a fait observer que la majorité des entreprises et des grandes compagnies qui génèrent des recettes importantes ont démarré sous forme de startup dans un environnement encourageant l'entrepreneuriat et la concurrence, un écosystème qui attire les entrepreneurs, les soutient financièrement et leur ouvre l'horizon pour transformer les idées innovantes en projets productifs absorbant le chômage et générant de la richesse.

Sur cette base, poursuit le Président Tebboune, "il importe d'intégrer les concepts de startup, de l'innovation et de l'entrepreneuriat dans les systèmes économiques de nos Etat africains compte tenu des capacités avérées de la jeunesse africaine, grâce au développement du niveau d'enseignement et la facilité d'accès à l'information et à la connaissance".

S'adressant aux participants de la Conférence, il dira: "en vous rencontrant aujourd'hui dans votre pays l'Algérie, vous jetez les fondements d'un atelier ouvert sur l'innovation qui sera un espace de concertation et de dialogue permettant de renforcer le rôle des énergies vives dans le développement socioéconomique de notre continent, et aboutissant à des solutions limitant le départ des compétences et contribuant à la mise en place de stratégies de développement susceptibles de capter les compétences de haut niveau dans nos pays".

Le Président Tebboune a appelé les participants à examiner cette initiative lancée en Algérie et à en faire "un rendez-vous périodique" qui reflète l'intégration à l'économie mondiale contemporaine et ancre les valeurs africaines de solidarité et de coopération pour contribuer ainsi à l'appui nécessaire aux startup en Afrique.

La 1ère édition de la conférence africaine des startups, organisée sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, s'est ouverte lundi et vise à renforcer le rôle des startup en Afrique et à booster leur contribution au développement économique.