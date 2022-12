Togo: NOIRE VELOURS a communié avec son public autour de son EP

" Le Boudoir de NOIRE ", c'est l'intitulé d'un spectacle de l'artiste NOIRE VELOURS, de son nom vrai nom, Christelle Anoumou, animé le Samedi 03 Décembre dernier au Rooftop de l'hôtel ELOGIA à Lomé.

Moment de partage et de communion avec son public, il a été question pour cette chanteuse de Salsa, Jazz, pop, Hip Hop... de faire découvrir à tous, son EP (Extended Play) de plusieurs titres.

Durant deux heures de prestation, accompagnée de son orchestre, NOIRE VELOURS a amené les mélomanes et amoureux des rythmiques musicaux précités à " décortiquer " et " déguster " sa version courte d'album (L'EP) de sept titres et aussi d'autres titres qui ont constitué son parcours musical démarré depuis 2016. Une manière pour elle, d'exprimer, mieux de communiqué ses instants de " douleur " mais également de " joie " et de " sensualité ". Dans une invite à la culture d' " une spiritualité profonde ", et à aller à " l'harmonie avec soi ", NOURE VELOURS, a fait constater que la meilleure manière de faire quelque chose avec la joie ou tout autre sentiment de l'instant est d' " être à l'écoute de soi et apprendre à se connaître ".

Au cours de ce concert en " intimité ", une compilation de divers titres de chansons qui ont marqué le parcours de l'artiste, et chanté en Français, Anglais et Mina, a fait l'objet d'une vente aux enchères. Ceci afin de mettre aux mélomanes présents de prolonger leur communion et leur " dégustation " de la musique de NOIRE VELOURS.