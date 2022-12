Afrique de l'Ouest: BRVM - La capitalisation du marché des actions renoue avec la hausse.

Après plusieurs journées en repli, la capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a renoué avec la hausse au terme de la séance de cotation de ce lundi 5 décembre 2022.

C'est ainsi que cette capitalisation est passée de 5725,746 milliards de FCFA le 2 décembre 2022 à 5747,496 milliards de FCFA ce 5 décembre 2022, soit une augmentation de 21,75 milliards FCFA. Cette embellie a lieu grâce à la progression de 0,38% à 190,95 points contre 190,23 points la veille de l'indice BRVM Composite (indice général de la Bourse).

Pour sa part, l'indice BRVM 10 (indice des 10 valeurs phares de la Bourse) enregistre une baisse de 0,36% à 157,01 points contre 157,58 points la veille.

La capitalisation boursière du marché des obligations est par contre en baisse de 71,26 milliards à 8804,545 milliards de FCFA contre 8875,805 milliards de FCFA la veille.

Concernant la valeur totale des transactions, elle s'est rehaussée par rapport à la séance de la veille, s'établissant à 1,089 milliards de FCFA contre 167,036 millions FCFA.

Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres NSIA Banque Côte d'Ivoire (plus 7,42% à 4 560 FCFA), FILTISAC Côte d'Ivoire (plus 7,24% à 1 185 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (plus 7,04% à 1 140 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (plus 6,98% à 1 150 FCFA) et Solibra Côte d'Ivoire (plus 5,88% à 90 000 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres Sicor Côte d'Ivoire (moins 6,98% à 6 200 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (moins 4,19% à 800 FCFA), Total Côte d'Ivoire (moins 3,45% à 2 100 FCFA), Sitab Côte d'Ivoire (moins 2,75% à 4 960 FCFA) et ONATEL Burkina Faso (moins 2,73% à 3 210 FCFA).