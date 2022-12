Afrique de l'Ouest: Présidence de la Commission de la CEDEAO - Le Gambien Omar Alieu Touray officiellement installé

Le Président de la commission de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao), Dr Omar Alieu Touray, a prêté serment le 4 décembre 2022 à Abuja (Nigeria lors de la 62ème Session ordinaire de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'institution. Le Gambien promet de travailler à renforcer la paix et la sécurité, approfondir l'intégration socio-économique, la bonne gouvernance et le leadership ainsi que le développement inclusif durable.

Dans son allocution prononcée pour la circonstance, Dr. Alieu Omar Touray a exprimé sa profonde gratitude aux Chefs d'Etat et de Gouvernement pour l'honneur fait à la Gambie, son pays, en lui confiant la présidence de la Commission de la Cedeao, souligne un communiqué de l'Organisation régionale daté de ce lundi 5 décembre 2022. A cet effet, il a promis de " veiller au respect des normes les plus élevées de la fonction dans l'exercice de ses responsabilités et des charges qui lui sont confiées ". Tout en rappelant que " le nouveau Management de l'organisation a pris fonction à une période critique marquée par plusieurs défis politiques, économiques et de gouvernance dans la région ", Dr Touray a estimé qu' " assurer une prospérité partagée aux citoyens de la communauté reste le point de mire de l'action du nouveau Management, incarné dans les 4 objectifs prioritaires de la Commission ". Il s'agit du " renforcement de la paix et de la sécurité, l'Approfondissement de l'intégration économique et sociale, la Bonne gouvernance et le leadership, et le Développement inclusif et durable ". Selon lui, " la réalisation de ces objectifs prioritaires repose sur deux catalyseurs, notamment des institutions compétentes et des partenariats équitables ".

Dr. Alieu Omar Touray a assuré les chefs d'Etat que son staff " poursuivra les programmes et les projets de l'administration de la précédente commission, en particulier dans les domaines des réformes et de la réorganisation, afin de progresser vers la réalisation de la Vision 2050 de la Cedeao ". Le Président de la République de Guinée-Bissau et Président de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la Cedeao, Umaro Sissoco Embaló, a encouragé le nouveau Management de la Commission à " faire preuve de fermeté pour faire face aux nombreux défis auxquels la sous-région est confrontée ; notamment l'urgence d'endiguer les vagues de changements anticonstitutionnels de gouvernements démocratiquement élus et de s'attaquer de manière holistique aux causes profondes de l'agitation et des troubles en Afrique de l'Ouest ". Son homologue Muhammadu Buhari, hôte du sommet, qui a " remercié l'administration précédente de la Commission pour ses réalisations ", a aussi " salué le nouveau Management et promis de l'aider à atteindre ses objectifs stratégiques ". Il a exhorté la nouvelle équipe à " travailler assidûment pour atteindre les objectifs des pères fondateurs du bloc régional par la promotion de la paix, de la sécurité et du développement ".