Afrique de l'Ouest: Prix d'Excellence de la CEDEAO - Le chanteur Omar Pene parmi des sommités honorées

Au cours du 62e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui s'est tenu ce dimanche 4 décembre à Abuja, le " Prix d'Excellence de la Cedeao " a été décerné, à l'occasion, à des personnalités qui ont fait preuve d'excellence et d'intégrité dans leur profession, et ont contribué à l'intégration de la région. Les lauréats du Prix d'Excellence sont Tony O. Elumelu, Président du Groupe UBA du Nigéria qui a reçu le " Prix des citoyens méritants de la Communauté ", le poète et universitaire Nigérian Pr Wole Soyinka le " Prix des Arts et Lettres - Poésie ".

Les autres primés sont le musicien-auteur-compositeur sénégalais et lead vocal du Super Diamono Omar Pène qui s'est vu décerné le " Prix des Arts et Lettres - Musique " et l'ancien Président de la République de Gambie, feu Sir Dawda Kairaba Jawara, qui a reçu à titre posthume le " Prix d'honneur pour les éminentes personnalités ".

" Félicitations à Omar Pene, lauréat du Prix d'Excellence de la Cedeao, en même temps que Soyinka, Prix Nobel de Littérature. Omar est un artiste engagé qui a mis son immense talent au service du Panafricanisme. Je le remercie vivement de m'avoir dédié son Prix " a tweeté le Président sénégalais Macky Sall, présent à ce sommet d'Abuja.