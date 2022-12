Afrique: Résoudre la crise de I' eau - La clé de I' action climatique et du développement durable

L'élan de la CdP27 nous portera jusqu'à la Conférence sur l'eau 2023 de l'ONU, la première du genre depuis 1977

L'eau est au cœur de tous les grands problèmes mondiaux, de la santé à la faim, de l'égalité des sexes à l'emploi, de l'éducation à l'industrie, des catastrophes à la paix.

C'est pourquoi elle doit faire partie intégrante de toutes les réunions mondiales visant à rendre le monde meilleur, plus sûr et plus juste. Pourtant, à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas.

Dans l'agenda 2030 pour le développement durable - le cadre principal de l'effort international pour éradiquer l'extrême pauvreté - le succès de chacun des 17 objectifs de développement durable (ODD) dépend du bon fonctionnement du cycle mondial de l'eau.

Lors de la CdP27, le fait que l'eau et le changement climatique soient inextricablement liés s'est manifesté dans le format de l'événement, mais malgré cela, l'eau n'est toujours pas un sujet autonome faisant l'objet d'un examen et d'un rapport réguliers dans le processus de la CdP.

Alors que nous luttons contre le changement climatique et que nous nous efforçons de construire un monde meilleur, l'eau doit être intégrée dans des cadres mondiaux historiques, notamment l'Accord de Paris, l'Agenda 2030, le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophes, le Comité de la sécurité alimentaire mondiale et d'autres.

Sans cette intégration, nous ne parviendrons pas à maîtriser les crises majeures qui menacent la vie sur Terre et l'espoir d'un avenir meilleur.

Dans le cas du changement climatique, l'eau doit être au cœur de nos plans d'atténuation et d'adaptation aux impacts d'un climat plus extrême et plus erratique.

Par exemple, la protection, la restauration et l'expansion des écosystèmes liés à l'eau sont essentielles pour sauvegarder la biodiversité et capturer le carbone de l'atmosphère.

Dans le même temps, les systèmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement - existants et nouveaux - doivent être conçus pour résister à un contexte de plus en plus hostile.

Le constat est sans appel.

En 20 ans seulement, les catastrophes liées aux inondations ont augmenté de 134 %, et le nombre et la durée des sécheresses de 29 %.

Dans ce contexte, environ 2 milliards de personnes n'ont pas accès à l'eau potable et 3,6 milliards vivent sans toilettes sûres.

Il est clair que les progrès vers la réalisation de l'ODD 6 - l'eau et l'assainissement pour tous d'ici 2030 - sont sérieusement compromis.

Nous n'avons d'autre choix que d'agir plus rapidement et plus intelligemment, dans tous les secteurs, pour résoudre la crise de l'eau, dans l'intérêt de tous les aspects du développement durable.

L'atténuation et l'adaptation au climat liées à l'eau doivent être considérées comme un nouveau "contrat social" entre nous et les générations futures.

Dans notre propre vie, nous pouvons tous être plus conscients de notre empreinte hydrique et moins gaspiller l'eau.

Au niveau individuel, ce sera un petit prix à payer pour protéger nos arrière-petits-enfants. En revanche, le coût pour le système mondial sera considérable, mais essentiel.

Les ressources financières doivent être mieux ciblées, et de nouveaux financements doivent être mobilisés, en faveur des infrastructures et des systèmes nécessaires à la mise en place et au maintien des services liés à l'eau dans la société et l'économie.

Il existe des signaux encourageants.

Au niveau national, une plus grande attention est déjà accordée à l'eau à mesure que les pays élaborent des plans nationaux pour s'adapter aux effets du changement climatique et réduire les émissions. Je m'en félicite et j'encourage tous les pays à faire de même.

Mais il s'agit d'un problème trop vaste pour que les États-nations s'y attaquent individuellement. Le système multilatéral existe précisément dans le but d'orchestrer une réponse à des défis mondiaux complexes comme celui-ci.

Le gouvernement égyptien, qui a accueilli la CdP27, a lancé l'"Action pour l'adaptation et la résilience de l'eau", destinée à faire de l'intégration de l'eau et du climat une pratique standard dans les actions liées aux ODD.

Il s'agit d'un signal bienvenu qui montre que les décideurs commencent à reconnaître l'eau pour ce qu'elle est : un moyen de résilience, un moyen de résoudre les problèmes et un lien principal entre tous les grands défis auxquels nous sommes confrontés.

L'élan de la CdP27 nous portera jusqu'à la Conférence des Nations Unies sur l'eau 2023 de l'année prochaine, la première du genre depuis 1977. Les co-organisateurs, le Tadjikistan et les Pays-Bas, invitent le monde à s'unir autour de l'eau et à suivre une approche "orientée vers l'action", "inclusive" et "intersectorielle".

Nous devons profiter de la dynamique créée lors de la COP27 pour la transformer en un nouveau programme d'action pour l'eau.

Il incombe à chacun de résoudre la crise de l'eau. Et cela ne peut se faire que si l'eau figure dans l'agenda de chacun.

M. Gilbert F. Houngbo est le président de l'ONU-Eau et le directeur général de l'Organisation internationale du travail.