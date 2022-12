Afrique de l'Ouest: La formation est la clef de voute du développement

La commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) a lancé début septembre le Programme régional de formation professionnelle (PROFOR).

Face au chômage des jeunes dans les 8 pays de l'Union, il y a urgence.

Ce programme s'étend sur 4 ans et sera mis en œuvre par l'UEMOA en collaboration avec la Coopération Suisse.

Le PROFOR vise l'amélioration de l'articulation des systèmes d'enseignement et de formation technique et professionnelle, avec les besoins en compétences des économies des Etats de l'UEMOA.

4,5 milliards de Fcfa vont être investis sur la première phase qui va durer quatre ans. Le financement est assuré par la coopération suisse.

'Ce projet vise à mutualiser nos efforts pour renforcer le développement de la formation professionnelle et assurer une plus grande employabilité dans l'espace régional. Sa mise en œuvre arrive à un moment décisif au regard des multiples défis économiques, sociaux et sécuritaires auxquels nos pays font actuellement face', a déclaré lundi Aminata Lo Paye, la représentante de la Commission de l'Uemoa au Togo.

L'UEMOA va mettre à contribution les ministres en charge de l'Emploi et de la Formation professionnelle de l'Union pour accompagner ce chantier communautaire.

'L'actualité des crises de l'emploi, de la précarité du travail, du chômage endémique appelle à un changement de paradigmes à travers nos outils et politiques et à une interprétation systémique de ces problématiques', a déclaré de son côté Eké Kokou Hodin, ministre délégué en charge de l'Enseignement technique et président de la Concertation des ministres en charge de l'Emploi et de la Formation professionnelle de l'espace UEMOA.

Le Togo n'a pas attendu cette initiative pour lancer des politiques de formation. Elles existent dans plusieurs secteurs porteurs.