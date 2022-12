Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 06 Décembre 2022

Niger : Conférence des chefs d'Etats de l'Uemoa - Mohamed Bazoum aux commandes

Le chef de l'Etat du Niger a été plébiscité par ses pairs à l'issue de la 23e session ordinaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa), tenue le 5 décembre 2022 à Abidjan.« Nous avons décidé à l'unanimité de porter le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum, à la président de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Uemoa (…) à compter de maintenant », a annoncé le président ivoirien Alassane Ouattara. Le chef de l'Etat ivoirien, Alassane Ouattara, a assuré que « l'union se trouve en de très bonnes mains », au terme de ce rendez-vous annuel de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Uemoa tenu sur les bords de la lagune Ebrié. (Source : Fratmat.info)

Burkina Faso : Cohésion sociale - Une journée de loisirs est commémorée à Sindou

Le directeur provincial des sports et des loisirs de la Léraba, Aboubacar Dao, a organisé le samedi 3 décembre 2022 la journée provinciale des loisirs. Dans l'optique de promouvoir la cohésion sociale et le vivre ensemble, le directeur provincial des sports et loisirs (DPSL) organise chaque année une journée provinciale de loisirs pour la population de la Léraba. L'édition de cette année placée sous l'égide du haut-commissaire de la Léraba, Mahamadi Congo, aconnue la participation de l'ensemble des directeurs ou chefs de service provincial ainsi que la population dans son ensemble. (Source : Aib)

Guinée: Dialogue inclusif - Comment réagit l'Anad face à la demande de la Cédéao vis-à-vis de la junte?

Les conclusions du sommet des Chefs d'Etat de la Cedeao (communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest) continue de susciter des réactions en Guinée. Les leaders ouest-africains ont recommandé aux autorités de la transition de tenir un dialogue inclusif, quitte à ce que celui-ci soit délocalisé dans un autre pays. (Source : africaguinee.com)

Togo : Affaire des 46 soldats ivoiriens - Faure Gnassingbé pour une dernière tentative diplomatique

Faure Gnassingbé pour une dernière tentative diplomatique de libération des prisonniers au nom de la Cédéao. S'achemine-t-on vers un nouveau bras de fer diplomatique entre la Céséao et Bamako au sujet de l'affaire des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali ? Au sein des instances de l'institution communautaire, on estime que cette affaire a suffisamment duré. Et le facilitateur désigné par le pourvoir malien dans ce dossier (Faure Gnassingbé) est de nouveau sollicité pour hâter le processus de libération des soldats. C'est l'une des décisions phares du 62è Sommet ordinaire des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la Cédéao tenu ce 4 décembre dans la capitale fédérale du Nigeria, Abuja.

Côte d'Ivoire : Affaire visite de Gbagbo dans la Mé- Réaction des élus et cadres du Rhdp

Au cours d'une conférence de presse prononcée ce lundi 5 décembre 2022, M. Koné Katina, porte-parole du Ppa-CI, a laissé croire que les auteurs d'actes de vandalisme sur les affiches de la visite du Président Laurent Gbagbo à Adzopé « défendaient la cause du Premier ministre Patrick Achi ». En réaction, les élus et cadres d'Adzopé, ont lancé: « Nous levons une vive protestation contre de tels propos. Le Premier ministre connu pour sa pondération, est trop occupé aux tâches que lui a confiées le Président de la République Son Excellence Alassane Ouattara pour avoir une seconde à consacrer à de telles petitesses. Le premier ministre Patrick Achi ne voudra jamais empêcher le Président Laurent Gbagbo de visiter la Mé ou toute autre région de Côte d'Ivoire », disent-ils. (Source : fratmat.info)

Sénégal : Dakar, hôte du cinquième forum Galien Afrique

La cinquième édition du Forum Galien Afrique se tiendra à Dakar à partir de ce mardi 06 décembre, sur le thème « accélérer la marche de l'Afrique vers la couverture sanitaire universelle », annonce un communiqué reçu à l'Agence de Presse sénégalaise. La même source signale que « les Etats membres de l'Organisation mondiale de la santé se sont engagés en 2005 à développer leurs systèmes de financement de la santé, afin que tout un chacun puisse accéder aux services sans être confronté à des difficultés financières ».

Mali : De retour à la Primature - Les dossiers qui attendent Choguel Kokalla Maïga

Au Mali, le Premier ministre, Choguel Kokalla Maiga, a signé le lundi 5 décembre son retour aux affaires après après près de quatre mois de repos médical. Le décret de l'intérimaire a ainsi été abrogé par le président de transition, le colonel Assimi Goita. En attendant, plusieurs dossiers sensibles attendent Choguel Kokalla Maïga de retour à la Primature. Parmi les urgences du moment, il y a bien entendu la lutte contre le terrorisme. La sécurité est d'ailleurs la priorité numéro un des autorités de la transition malienne. Dans plusieurs localités du nord, notamment dans la région de Gao, des groupes terroristes armés continuent de semer la terreur parmi les civils, alors que plusieurs pays, dont l'Allemagne, ont annoncé le prochain retrait de leurs troupes engagées au Mali au sein de la Minusma.( Source :Apa)

Centrafrique : 05 décembre 2013, un souvenir sombre pour la nation

Neuf ans jour pour jour, les Centrafricains se souviennent encore du 05 décembre 2013, lorsque des combattants Antibalaka lançaient une offensive contre la Séléka qui avait pris le pouvoir à Bangui. Après un règne de terreur, la situation était devenue incontrôlable pour le régime en place. (…) Les victimes continuent d'exiger des autorités la justice et la réparation. (Source :abangui.com)

Gabon : 7e art- Au moins 19 films pour le 10e Festival du Film de Masuku

Événement international ayant pour marraine Aminata Dramane Traoré, femme politique et écrivaine malienne, la 10e édition du Festival du film de Masuku aura lieu du 8 au 13 décembre à Libreville et à Franceville. Cette manifestation interroge la place de l'homme dans son cadre de vie de façon globale. Elle accueille tous les genres, tous les formats de films et consacre une large place au cinéma africain. Présentant la programmation de cette année, la déléguée générale, Nadine Otsobogo, a laissé entendre que 18 films et un film hors compétition seront soumis à un jury de professionnels et un jury étudiant. (Source : alibreville.com)

Rdc : Lancement officiel d'un programme sur la Gestion durable des forêts



Selon l'Agence congolaise de presse , le programme de gestion durable des forêts (Pgdf) en Rdc vise à maintenir la diversité biologique des ressources forestières, a déclaré la vice-Première ministre en charge de l'Environnement et du Développement durable, Eve Bazaïba Masudi au cours du lancement officiel lundi, à Kinshasa, dudit programme. « Le programme de gestion durable des forêts est une panoplie de méthodes de gestion, visant à maintenir la diversité biologique des ressources forestières, leur productivité, leur faculté de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire de manière pérenne les fonctions économiques, écologiques et sociales pertinentes, sans causer de préjudice à d'autres écosystèmes », a déclaré à cette occasion Eve Bazaiba

Tchad : Massacre du 20 octobre - La justice sévit contre les manifestants

Les personnes arrêtées lors d'une manifestation interdite contre la junte tchadienne ont écopé de deux et trois ans de prison. La sentence est lourde. Quatre jours après la fin du procès à huis clos des manifestants arrêtés lors de la manifestation du 20 octobre dernier et les jours qui ont suivi, le procureur de la République, Moussa Wade Djibrine, a livré à la presse les peines retenues contre les accusés. « Le tribunal, dans sa souveraineté et sa plénitude, a rendu les décisions ci-après : 262 personnes condamnées à des peines d'emprisonnement ferme allant de 2 à 3 ans ; 80 personnes condamnées à des peines d'emprisonnement avec sursis allant de 12 à 24 mois ; 59 prévenus déclarés non coupables et relaxés au bénéfice du doute », a-t-il déclaré. (Source : Apa)

Une sélection de Bamba Moussa