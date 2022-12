Soudan: Le Vice-Président du Conseil de Souveraineté s'adresse à la signature de l'accord-cadre

Khartoum — Le Vice-Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Général Mohamed Hamdan Daglo, a souligné que la signature de l'accord-cadre politique marque l'avènement d'une nouvelle et grande étape dans l'histoire de l'État Soudanais.

S'adressant à la célébration marquant la signature de l'accord-cadre politique Lundi au Palais Républicain, le Général Daglo a déclaré que la signature de l'accord est espérée pour mettre fin à la crise politique actuelle et préparer une nouvelle période de transition dans laquelle les erreurs qui ont accompagné la période précédente seront évitées.

Il a dit que depuis le début de la période de transition en Août 2019, il y a eu des différences entre les composantes de la transition, et des pratiques politiques erronées qui ont conduit à ce qui s'est passé le 25 Octobre, qui est aussi une erreur politique qui a ouvert la porte devant le retour des forces de la contre révolution.

Le Général Daglo a déclaré que l'accord signé est un pas préliminaire et essentiel pour corriger les erreurs politiques, traiter les déséquilibres de l'État, et construire un État de justice sociale, de bonne gouvernance, de paix durable et de démocratie, ajoutant que pour atteindre ces objectifs, il y aura :

Premièrement : La reconnaissance et les apologies de chacun d'entre nous pour la violence et les erreurs de l'État envers les sociétés à travers les différentes époques historiques, qui ont gaspillé les opportunités pour la construction nationale, la réalisation de la paix, le développement, l'unité et le bénéfice de la diversité, affirmant l'importance de la justice et de la justice transitionnelle pour mettre fin aux griefs et construire une société saine et tolérante.

Il a déclaré que le deuxième pas est : le retrait de l'institution militaire de la politique, chose qui est nécessaire pour établir un système démocratique durable, ajoutant que ce pas nécessite l'engagement des forces et des partis politiques à s'abstenir d'utiliser l'établissement militaire pour obtenir le pouvoir, comme cela s'est produit tout au long de l'histoire, soulignant que la nécessité d'établir une armée nationale, professionnelle et indépendante et de faire des réformes profondes dans l'institution militaire qui mènent à une armée unique qui reflète la diversité du Soudan et protège le système démocratique.

Selon le Général Daglo, le troisième pas est le suivant : La complétion et la stabilité du système démocratique requièrent la complétion et la construction de la paix dans toutes les régions du Soudan. Le prochain gouvernement devra mettre en œuvre l'accord de Juba pour la paix au Soudan, compléter le processus de paix avec les mouvements non-signataires, œuvrer pour le retour des déplacés et des réfugiés à leurs villages d'origine, et résoudre les problèmes de terres et de nomades.

Il a indiqué que le quatrième pas est : La complétion et la stabilité de la démocratie exigent d'accorder une importance particulière au traitement de la question de l'Est Soudan, qui est liée aux déséquilibres en matière de développement et de participation politique, ajoutant que ce traitement doit se faire avec la participation de toutes les composantes sociales et politiques de l'Est.

Le Général Daglo a souligné que l'adhésion à ces pas n'aboutira pas seulement à la construction d'institutions démocratiques, mais aussi à la construction d'une société démocratique, basée sur les principes de liberté, de paix et de justice, qui sont les principes sur lesquels la Glorieuse Révolution de Décembre était basée.

Il a dit qu'il y a des défis actuels qui nécessitent un traitement urgent par le prochain gouvernement, à savoir les questions de l'économie et des moyens de vivres de la population, la sécurité et la règle de la loi, la diffusion et le renforcement de la coexistence et de la paix sociale et la lutte contre le discours de haine, le racisme et le régionalisme.

Le Vice-Président du Conseil de Souveraineté Transitoire a affirmé son ferme engagement personnel et institutionnel pour la transition démocratique et la protection de la période transitoire, conformément à ce qui a été convenu, jusqu'aux élections.