Soudan: Al-Berir - L'accord vise à unir le peuple et construire l'État de gouvernement civil

Khartoum — Le Secrétaire Général du Parti National Umma, représentant des forces politiques qui ont signé l'accord-cadre politique aujourd'hui au Palais Républicain, Al-Wathiq Al-Berir, a affirmé que l'objectif de l'accord est d'unir le peuple Soudanais, restaurer et construire l'état de bon gouvernement civil, et de compléter les fonctions de transition dans le pays.

Al-Wathiq Al-Berir a dit que la signature de l'accord vient dans le cadre de la fin du phénomène du gouvernement totalitaire pour toujours et de l'établissement d'une nouvelle piste de transition plus efficace qui mène le pays aux élections qui réalisent la paix durable.

Il convient de noter que le projet d'accord-cadre politique inclut la nécessité de développer l'accord-cadre avec une large participation publique des parties prenantes et les forces qui ont signé la déclaration politique, ainsi que les forces de la révolution.

Le projet d'accord-cadre politique comprend quatre questions principales, dont les plus notables sont la justice, la justice transitionnelle, la participation des parties prenantes et les familles des martyrs, alors qu'il devrait inclure toutes les personnes affectées par les violations des droits de l'homme depuis 1989 jusqu'à aujourd'hui.

L'accord comprend également la réforme de la sécurité et de l'armée à travers la construction et la réforme d'une armée professionnelle et nationale unique, conformément aux arrangements de sécurité convenus, ainsi que l'accord de Juba pour la paix au Soudan et la complétion de la paix, en poussant en avant les agendas de la paix pour la réalisation de l'accord de Juba pour la paix au Soudan et l'évaluation et la mise en œuvre de l'accord de paix de Juba, avec l'autorité exécutive, les partenaires de l'accord et les parties de la déclaration politique.

L'accord-cadre politique comprend également le démantèlement du régime du 30 juin et la construction d'un État professionnel sert la société sans discrimination ni empiètement, ainsi que le démantèlement de la structure du régime du 30 juin d'une manière qui adhère à la règle de la loi et respecte les droits fondamentaux.