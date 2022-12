Ile Maurice: Women with Grit - Partager les expériences pour faire face à l'avenir

"Impact Women." C'est le thème du networking "Women with Grit" qu'a eu lieu le 29 novembre au LUX* Grand Baie, mise en réseau qui réunissait les femmes de Maurice connues pour leurs grandes réalisations, afin d'élaborer sur comment être une femme d'inspiration. Cela a aussi été une occasion pour les participantes de partager les défis rencontrés et les sacrifices faits

Carmen Wilde, Chief Executive Officer (CEO) de Wingman et Founder de Wilde Success & Legend X, indique qu'il y a différentes conceptions de la notion d'impact. Pour elle, il s'agit d'inspiration. "Chacune d'entre nous peut inspirer quelqu'une. Peu importe qui vous êtes, où vous êtes. Vous pouvez allumer une flamme en vous ainsi que chez les autres. C'est ça, le véritable impact." D'ajouter qu'il ne peut se produire sans mouvement. "Trop de gens pensent mais ne passent pas à l'action... La vie est dure, alors nous nous déconnectons. Mais une personne d'impact ne se déconnecte pas. Elle a un but et pense à ce qu'elle veut créer. Lorsque vous donnez des instructions pour cristalliser cela et que vous pensez à ce que vous voulez créer et le montrez par des actes de grandeur qui inspirent les autres à la grandeur, cela crée un effet multiplicateur."

La contribution à travers la collaboration est aussi essentielle, dit-elle. "Donnez avec amour sans exception, sans quelque chose en retour. Donnez avec un amour inconditionnel. L'humilité, la gratitude absolue pour ce que vous avez dans votre vie et l'intégrité absolue sont nécessaires." Elle fait ressortir que l'impact ne se limite pas qu'aux fondations ou œuvres de charité, mais se retrouve aussi dans le geste le plus modeste qui commence avec soi, dans la famille, et autour de soi, dans son équipe et sa communauté.

La meilleure partie de soi

Cathy Mcilraith, ex-investment banker et aujourd'hui non-executive director du conseil d'administration de plusieurs sociétés cotées en Bourse, souligne pour sa part que l'impact ne consiste pas à être la première personne dans une course, ou la meilleure. Il s'agit d'être la meilleure partie de soi, et d'avoir l'attitude consistant à faire de son mieux.

Nishi Kechenin, CEO, Founder and Director de JurisTax Holdings Ltd, est l'une des femmes qui a partagé son expérience et les obstacles qu'elle a dû surmonter. "Je suis sûre que beaucoup ont fait cette expérience. À un moment de votre vie, vous vous dites que vous êtes probablement en enfer. Vous n'avez pas d'argent pour nourrir vos enfants, vous leur donnez des Weetabix et du lait, et leur dites que c'est le dîner d'aujourd'hui. (... ) Vous n'avez pas de vêtements pour les protéger du froid et pas de chauffage. Vous ne savez pas ce qui se passera demain, si les enfants pourront être nourris (... )."

Elle s'est battue pour sortir de cette situation difficile, expliquant que la première étape a été de se débarrasser des personnes toxiques. "Il y avait tellement de gens qui me disaient que je n'avais aucune valeur, que je n'étais capable de rien, j'ai entendu cela tellement de fois dans ma vie que je croyais que je ne valais rien." Elle s'est rendu compte qu'elle avait besoin du soutien moral pour avancer mais qu'au bout du compte, tout dépendait d'elle-même.

Autre leçon retenue est que dans le processus de création de quelque chose, on tombe plusieurs fois. Avoir sa propre entreprise faisait partie de celui-ci. À 29 ans, elle se lance. N'ayant pas les moyens de s'offrir tout ce qu'elle voulait, la société a démarré de manière modeste. "Je ne savais pas tout. J'ai cherché des gens qui pouvaient être complémentaires. Le parcours a été très difficile. Je n'avais pas la moindre idée de la façon de gérer une entreprise. Je l'ai appris de mon époux (... ) Aujourd'hui, je suis très fière."

Parler et se rappeler de chaque chose que font ces femmes, chaque jour pour chaque personne, les enfants, le partenaire, les entreprises, la famille. Tout est question d'impact fait comprendre Bronwyn Knight, CEO et Founder de London listed Grit Real Estate Income Group. "Les choses ne sont pas faciles pour chacune d'entre nous. Ce sont les luttes que j'ai menées à un très jeune âge qui font que je suis aujourd'hui où je suis. (... ) On dit que se choisir est égoïste. Mais nous devons aussi penser à nos besoins, à notre bonheur pour pouvoir donner aux autres. Nous devons prendre du temps pour nous."