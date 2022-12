Soudan: Groupe quadripartite et les pays de Troïka saluent l'accord de cadre politique

Khartoum — Le groupe quadripartite et les pays Troïka (la Norvège, le Royaume d'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Royaume-Uni et les États-Unis) ont salué l'accord sur un cadre politique initial, soulignant son importance en tant que premier pas essentiel vers la formation d'un gouvernement dirigé par les civils, et l'identification des arrangements constitutionnels pour guider le Soudan à travers une phase de transition menant aux élections.

Le Quatuor a salué les efforts des parties pour mobiliser le soutien pour cet accord-cadre, d'un large éventail d'acteurs soudanais, et a appelé à un dialogue continu et compréhensif sur toutes les questions préoccupantes et à la coopération pour construire l'avenir du Soudan.

Il a exhorté tous les acteurs soudanais à s'engager dans ce dialogue de toute urgence et de bonne foi, notant que l'armée a clairement indiqué sa disposition de se retirer de la politique et de s'engager de manière constructive dans le dialogue en cours, appelant toutes les parties à placer l'intérêt national du Soudan à la tête des objectifs politiques étroits.

Les membres du Quatuor et de Troïka ont ajouté dans un communiqué publié aujourd'hui : "Nous soutenons également pleinement le rôle de l'UNITAMS, de l'UA et de l'IGAD (le mécanisme tripartite) pour la facilitation de ces négociations et nous appelons toutes les parties à faire de même". en disant: "Les membres du Quartet et de Troïka ont affirmé leur soutien à ce processus mené par les Soudanais, condamnent les saboteurs qui tentent de restreindre l'espace politique et de saper la stabilité et la transition démocratique du Soudan."

Le groupe a souligné la nécessité d'un effort concerté pour finaliser les négociations et parvenir rapidement à un accord afin de former un nouveau gouvernement dirigé par les civils, ce qui est essentiel pour traiter les défis politiques, économiques, sécuritaires et humanitaires urgents du Soudan, comme base pour la reprise de l'aide internationale au développement, l'approfondissement de la coopération entre le gouvernement du Soudan et les partenaires internationaux. Nous travaillons avec les partenaires pour coordonner le soutien économique gros pour un gouvernement de transition dirigé par les civils afin d'aider à traiter les défis rencontrant le peuple Soudanais.