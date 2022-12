Ile Maurice: Afrasia Bank Mauritius Open a Mont Choisy le golf - L'ex-légende de Liverpool Alan Kennedy à Maurice

Après deux ans de pause forcée, covid 19 oblige, la fameuse compétition de golf internationale, l'Afrasia Bank Mauritius Open 2022, sera de retour du 15 au 18 décembre prochain qui se tiendra à Mont Choisy Le Golf, pour la première fois. Et parmi les prestigieux participants, l'ex-légende de Liverpool, Alan Kennedy, sera de la partie, en collaboration avec SD Hospitality, qui a joué les facilitateurs pour le faire venir à Maurice.

L'une des plus intéressantes semaines de golf de l'année sur notre sol se rapproche et réunira plusieurs golfeurs internationaux, de différents niveaux, ce qui attirera forcément un public de connaisseurs. Les billets pour assister à ce show dans un lieu inédit sont en vente chez MariDeal.

L'Anglais Alan Kennedy sera donc l'une des attractions cette année, étant un joueur très cher aux yeux des supporters des Reds. L'arrière latéral gauche de Liverpool a marqué des buts très importants pour le club de la Mersey dont certains très importants qui ont directement permis de remporter deux Ligues des champions.

Sans palmarès lorsqu'il évoluait à Newcastle, sa destinée allait changer lorsqu'il rejoint le Liverpool FC lors de la saison 1977-78. 359 matches et 20 buts plus tard, il allait remporter notamment trois C1 en 5 ans ! Un véritable porte bonheur du club, qui inscrivit le but décisif en finale contre le Real Madrid (1-0), à Paris, en 1981 et un coup franc lors de la finale 1984 contre l'AS Roma (1-1, 4-2 aux tab).

Son transfert n'était pas prévu dans le budget des Reds mais il devint le défenseur le plus cher de Grande Bretagne lors de sa signature en Grande Bretagne. Pourtant sa signature avait été assez singulière puisque le médecin qui lui faisait passer sa visite médicale dans un hôtel, comme l'a relaté lui-même Kennedy dans les médias de l'époque.

" Le doc avait bu un whisky avant mon arrivée et il demandait aux gens où il avait posé son verre. Je me suis déshabillé et il m'a juste regardé, a pris mon pouls et a dit : 'Tu as l'air bien' ". Le reste appartient à l'histoire...