Afrique de l'Est: Groupe des Amis du Soudan salue la signature de l'accord-cadre

Khartoum — Le Groupe des Amis du Soudan a salué la signature de l'accord-cadre par une large représentation des forces politiques et de la composante militaire.

Le groupe a exhorté toutes les parties prenantes Soudanaises à continuer leurs efforts afin de conclure un accord politique final et d'établir un gouvernement crédible dirigé par des civils dès que possible.

Le groupe a également salué le rôle de la Mission intégrée des Nations Unies d'assistance à la transition au Soudan (UNITAMS), de l'Union Africaine et de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), (le mécanisme tripartite) pour leurs efforts de facilitation.

Le Groupe des Amis du Soudan a souligné son engagement à soutenir la transition politique et à réaliser les aspirations du peuple Soudanais pour la liberté, la paix, la justice et la prospérité, indiquant qu'il attend avec impatience la reprise de la coopération stratégique et le soutien au Soudan.

Le groupe a souligné que le succès du dialogue politique en cours au Soudan dépend de la création d'un environnement favorable qui inclut la libération des détenus, le soutien à la liberté d'expression, le respect du droit de réunion pacifique sans violence, ainsi que la participation des femmes et des jeunes.

Le Groupe des Amis du Soudan a appelé le mécanisme tripartite à continuer de soutenir les parties prenantes Soudanaises dans la prochaine phase des consultations par la promotion de consultations et d'un dialogue élargis entre les parties afin de jeter les bases d'un accord final et de traiter les questions cruciales que les signataires de l'accord-cadre politique ont convenu de continuer à discuter, à savoir : la réforme du secteur de la sécurité, la justice transitionnelle, l'accord de Juba pour la paix au Soudan, le comité de démantèlement, l'Est et les questions économiques.