Cote d'Ivoire: Paris - Des chefs Atchan exécutent un rituel sacré pour le retour du tambour " Djidji Ayokwé "

Faire la restitution du tam-tam parleur " Djidji Ayôkwé ", dans la pure tradition du peuple Atchan ! C'est l'une des visées de la présence à Paris d'une délégation de la communauté Bidjan, composée de plusieurs chefs et dignitaires de villages ainsi que de la ministre de la Culture et de la Francophonie, Mme Françoise Remarck et du ministre des Sports, Claude Paulin Danho, cadre Atchan.

Ainsi, lundi dernier au Musée du Quai Branly, à Paris, une cérémonie de libation, pour " la désacralisation " du tambour, a eu lieu dans le cadre de ce retour tant attendu par le peuple Atchan.

Le rituel de désacralisation, il faut le noter, a consisté à, pour les chefs Atchan, effectuer sept fois, au regard du nombre de villages de la phratrie Bidjan, le tour du Djidji Ayokwe et, in fine, une libation faite par le chef du plus ancien village Bidjan qu'est Cocody-village. Des chants de guerre, du jeu de cor et le battement d'un tambour, comme le faisaient les ancêtres, étaient au menu.

Objet unique, Djidji Ayokwé fait 3,31 mètres et pèse 430 kilos.

Françoise Remarck, Ly Ramata et Maurice Bandaman : la caution de l'Etat

Qualifié de " parleur ", ce tambour, plus qu'un instrument de musique, était un outil de communication. Il permettait au peuple Atchan de la région d'Abidjan de prévenir les villages lorsque les colons français venaient réquisitionner de bras valides lors de la période coloniale.

Pillé en 1916 et exposé au Musée Jacques Chirac du Quai Branly, à Paris, le tambour a connu quelques désagréments par endroits qui nécessitent des retouches avant sa restitution. C'est donc ce processus qui est enclenché.

Bien avant ce rituel de Paris, la chefferie Atchan, par le truchement de la Phratrie Bidjan, a organisé, le 27 octobre dernier, à Adjamé-village, une cérémonie de libation. Celle-ci a vu la présence distinguée de la ministre Françoise Remarck, du ministre Claude Paulin Danho et du ministre-gouverneur Robert Beugré Mambé et bien d'autres personnalités.

Au nombre des officiels, la ministre Françoise Remarck avait à ses côtés l'Ambassadeur de la Côte d'Ivoire près la France, Maurice Bandaman et la représentante de la Côte d'Ivoire à l'Unesco, Mme Ly Ramata Bakayoko.