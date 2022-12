Ile Maurice: Gro Derek condamné à 32 ans de prison, Wesley Casimir écope de 30 ans

Jugés coupables de trafic et d'importation de drogue, une décennie après les faits et après des rebondissements dont le décès d'un juge, Gro Derek et le coaccusé Casimir attendaient la sentence du juge Luchmyparsad Aujayeb. Le verdict est tombé en cour en ce mardi 6 décembre.

Gro Derek a été condamné à 32 ans de prison alors que Wesley Casimir écope de 30 ans. Les années qu'ils ont passées en prison seront déduites de cette peine.

Rudolf Derek Jean Jacques, dit Gro Derek, et Bruno Wesley Casimir ont été reconnus coupables de trafic et d'importation d'héroïne aux Assises la semaine dernière. Le jugement a été prononcé le 29 novembre par le juge Luchmyparsad Aujayeb.

Lors du procès aux Assises, Gro Derek et Casimir ont plaidé non-coupables. Le premier était poursuivi pour avoir livré six kilos d'héroïne à deux reprises à Seewoosing (Ashish) Dayal à Baie-du-Tombeau, d'une valeur marchande d'un million de roupies. Il avait aussi remis la somme de 45 000 euros à des intermédiaires pour financer l'importation de la drogue au pays. Bruno Wesley Casimir est accusé d'avoir transporté des bouteilles remplies d'héroïne au large d'Albion et de Baie-du-Tombeau en mars 2012. Les deux coupables sont détenus à la prison depuis leur arrestation en 2012.

Gro Derek est défendu par Me Deepak Rutnah, tandis que Casimir est représenté par Me Alvin Jawaheer. L'accusation est soutenue par Me Rohsan Santokhee, Principal State Counsel, et Me Yakrajsingh Ramsohok, State Counsel.

Chronologie d'une affaire qui dure depuis dix ans...

Août 2012 : Arrestation du chanteur Rudolf Derek Jean Jacques, dit Gro Derek, considéré comme le cerveau d'un réseau de trafic d'héroïne, et de Bruno Wesley Casimir, skipper de formation, considéré comme celui qui a facilité le transport des colis de drogue. Gro Derek a été dénoncé par son bras droit, Seewoosing (Ashish) Dayal, chauffeur de taxi.

Les charges retenues contre Gro Derek sont : la remise de six kilos d'héroïne dans six bouteilles en plastique à Ashish Dayal, en janvier 2012, à Baie-du-Tombeau, et la livraison de six autres kilos d'héroïne à la même personne, à Baie-du-Tombeau en juin 2012, ainsi que la remise de 45 000 euros à travers des intermédiaires pour financer l'importation d'héroïne. Bruno Wesley Casimir est accusé d'avoir transporté des bouteilles d'héroïne au large d'Albion et de Baie-du-Tombeau, à deux reprises, en mars et en mai 2012 sur l'Angel Rapid. C'est Ashish Dayal qui lui livrait la drogue sur son bateau.

23 juin 2026 : Après trois mois d'audience et plus d'une cinquantaine de témoins entendus, le procès s'achève aux assises. Le jugement devra être rendu ultérieurement par le juge Prithviraj Fekna. La poursuite repose sur les témoignages d'Ashish Dayal et de Hayeshan Madarbaccus, qui ont bénéficié de l'immunité du Directeur des poursuites publiques. Ashish Dayal a révélé comment la drogue était acheminée de Madagascar à Maurice et Hayeshan Madarbaccus, un steward qui jouait le rôle de passeur, a expliqué comment il transportait de la drogue de Madagascar à bord du Mauritius Trochetia.

4 octobre 2016 : La poursuite, représentée par Mes Denis Mootoo et Asha Ramano-Ega, argue au cours d'une motion aux Assises, devant le juge Prithviraj Fekna, que les deux accusés doivent être poursuivis pour trafic de 800 grammes d'héroïne et non six kilos, comme le mentionne l'acte d'accusation. Le procès est à l'étape des plaidoiries et une telle motion doit, selon la procédure, être présentée antérieurement. Me Deepak Rutnah, l'avocat de Gro Derek, objecte à cette requête.

4 novembre 2019 : Réouverture du procès, après le décès du juge Prithviraj Fekna aux Seychelles, devant la juge Shameem Hamuth-Laulloo. Les avocats des accusés, Me Deepak Rutnah et Me Alvin Jawaheer, ont chacun présenté une motion d'abus de procédure, arguant que leurs clients ne bénéficieront pas d'un procès équitable.

29 novembre 2022 : Rudolf Derek Jean Jacques et Bruno Wesley Casimir sont reconnus coupables de trafic de drogue par le juge Luchmyparsad Aujayeb.