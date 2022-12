Madagascar: Énergie proore - Lancement du charbio à la foire d'Ambondromamy

La réduction de la consommation du charbon de bois était la motivation principale de la foire organisée par la Plateforme régionale d'échange en énergie biomasse (PREEB).

Chaque année, neuf mille hectares de forêts sont détruits dans la région Boeny à cause de l'exploitation du charbon de bois. Le besoin en charbon de bois pour le district de Mahajanga est de neuf tonnes par an également. Face à ce triste constat, le " charbio " ou charbon biologique a été présenté et lancé officiellement durant la foire de l'énergie propre, devant l'hôtel de ville de la commune urbaine d'Ambondromamy, les 30 novembre et le 1er décembre dernier. Les deux objectifs de cette foire visaient en premier lieu la promotion de la protection de l'environnement tout en réduisant ou en supprimant complètement l'utilisation du charbon et du bois de chauffe. Puis, deuxièmement, mis à part les séances d'information, de vulgarisation sur l'énergie propre, l'approvisionnement en réchauds à charbon et à bois de chauffe économiques pour les ménages.

Et également, les approvisionnements en énergie de combustion alternative au charbon et au bois de chauffe, à savoir le "charbio (charbon biologique)" ou le charbon combustible qui n'utilise pas de bois.Selon la statistique de la direction régionale de l'Environnement de l'écologie et des forêts (DREEF), il y a quelques années, la région produit chaque année 200 000 tonnes de charbon. Jusqu'ici

300 000 hectares des superficies totales des forêts de la région ont été transformés en charbon. La région Boeny est déclassée zone rouge en matière de déforestation. " La région encourage fortement toutes activités de protection de l'environnement. De plus, le thème de la foire s'inscrit dans le plan de développement régional (PDR) Boeny et fait partie du troisième objectif général des activités de la région. La promotion de charbio est l'une des priorités de la Région", a indiqué le directeur du développement rural au sein de la région Boeny, Marcellin Randriambololona.

Priorité

L'événement a été organisé par la Plateforme régionale d'échange en énergie biomasse (PREEB) et les partenaires techniques et financiers.Cette localité a été choisie pour abriter cet événement du fait de sa grande consommation en charbon et de plus Ambondro- mamy et un axe très fréquenté. Quatre fabricants de charbio ont ainsi exposé leur produit durant la foire. Des réchauds spéciaux pour ces charbons biologiques étaient vendus durant la foire. Le schéma directeur pour l'approvisionnement urbain en bois énergie (SDAUBE) Boeny a ainsi été présenté durant la manifestation. Diverses activités ont été organisées dont des scénettes et des jeux de radio-crochet pour les élèves. Le but était d'envoyer des messages aux parents pour inciter ces derniers à utiliser de l'énergie propre dans le ménage. La plateforme est présidée par la région Boeny. L'action consiste surtout à favoriser le reboisement à vocation énergétique, cela en partenariat avec le Programme de Lutte Anti-Erosive (PLAE) et les Communautés de base VOI (Vondron'Olona Ifotony).

" L'une des missions de la plateforme est de conscientiser la population face à la dégradation massive de l'environnement liée à l'utilisation abusive et irrationnelle de la forêt pour les combustibles domestiques. Par la même occasion, sensibiliser les ménages à adopter des comportements de remèdes, entre autres l'utilisation les foyers améliorés " fatana mitsitsy " afin de préserver ce qui reste des forêts de la région ", a expliqué le présentateur.