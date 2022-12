Madagascar: UTOP - La quatorzième édition comme ambassadrice des valeurs du trail

Le comité directeur de l'UTOP, dirigé par son président Rivo Andriamanalina, a réuni la presse hier à l'hôtel Radisson Blu, sis à Ambodivona, pour lancer l'évènement UTOP quatorzième édition qui aura lieu du 12 au 14 mai de l'an prochain. Cette version 2023 aura un trait particulier, celui de faire de l'UTOP c un ambassadeur des valeurs du trail à Mada-gascar. L'UTOP quatorzième édition se réinvente grâce au dynamisme et à la confiance de ses multiples partenaires qui ne cessent de s'agrandir. Lors de sa prise de parole, Rivo Andriamanalina, président de l'association UTOP, a expliqué que l'UTOP (Ultra trail O plateaux) est l'un des plus grands évènements sportifs internationaux à Madagas-car en termes de nombre de participants. Pour l'année 2023, on compte réunir plus de 2000 coureurs.

Avec l'appui de la banque MCB, MNDPT (ministère du développement numérique, de la transformation digitale, des postes et télécommunications), Telma, Colas, AR BIOCHEM et ses différents partenaires, l'Asso-ciation UTOP a insisté sur l'utilisation du chronométrage informatisé, l'utilisation de GPS, pour la sécurité et la sincérité des courses. Le président de l'Utop, Rivo Andriamanalina, de continuer: " Les dossards produits en France sont équipés de puces électroniques programmées pour avoir en temps réel le suivi du parcours et du temps exact de chaque coureur durant tous les parcours et trajets durant la compétition ". Ambatobe restera le point d'arrivée pour les trois prochaines années des courses UTOP. Pour l'année 2023, sept courses différentes seront mises aux choix des coureurs selon leur capacité. Le plus dur, et le plus attendu, sera l'ultra trail de 126 km qui reliera Marozevo à Ambatobe. Le semi-trail de 70 km reliant Manatasoa-Ambatobe, l'Xtrail de 40 km (Mantasoa- Ambohi-miadana Carion) sera mis au menu des coureurs qui aiment les courses intermédiaires. Tout en n'étant pas la plus dure, cette course ne sera pas non plus la plus simple.