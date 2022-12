Afrique: 3è édition Africa Santé Expo - Voici les recommandations faites par les acteurs de la santé

La troisième édition de Africa Santé Expo a refermé ses portes, le samedi 3 décembre 2022, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Elle a été sanctionnée par plusieurs recommandations.

Dr Diarra Arounan président de l'ordre national des pharmaciens de Côte d'Ivoire a relevé quelques points culminants des recommandations. Pour ce faire, il a insisté sur la qualité des produits distribués à travers le circuit de distribution. Mais aussi sur la formation des ressources humaines pharmaceutiques. " Le plus important et urgent, c'est le développement de l'industrie pharmaceutique locale avec les molécules classiques et connues mais aussi avec la valorisation des plantes issues de la pharmacopée traditionnelle ", a-t-il insisté.

Il a surtout demandé que les différentes recommandations faites lors des travaux soient prises en compte par les autorités ivoiriennes afin que l'on connaisse un progrès en matière de production de médicaments. La cardiologie interventionnelle a été aussi au menu des échanges. Pour ce volet, les professionnels de la santé ont déploré qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas suffisamment de salles de cardiologie interventionnelle pour une population de trente millions d'habitants.

Le directeur général adjoint de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Blaise Koné, représentant le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre Dimba, a nourri l'espoir que les recommandations émises permettront de bâtir un système de qualité et adapté à la réalité de la culture africaine. C'est pourquoi, il a appelé l'ensemble des acteurs de la santé à assurer l'avenir en donnant l'envie aux jeunes d'embrasser ces filières de la santé et en préparant les étudiants par la réadaptation du contenu de leur formation. " Dans cette lourde tâche qui vous incombe, vous ne devez pas oublier la dimension humaine et sociale dans vos activités. Savoir accueillir un malade est déjà la première solution adaptée à l'Afrique. Car l'Afrique, c'est la famille ", a lancé Dr Blaise Koné.

Pour sa part, Dr Bakayoko Aboubacar Sidik, président de l'ordre national des médecins de Côte d'Ivoire, a fait un résumé des communications faites par les experts lors des débats sur la santé des populations. Il a évoqué les panels sur la gestion des produits sanguins, l'architecture hospitalière, la nutrition, le paludisme, la santé mère-enfant, le financement du secteur de la santé ainsi que la gestion de la santé que l'on doit considérer dans la gestion des établissements sanitaires.

S'agissant des pistes de solutions évoquées, Dr Bakayoko Aboubacar Sidik a indiqué que les points essentiels seront détaillés dans un document qui sera remis aux autorités ivoiriennes. " Trop souvent, dans nos États, de très belles recommandations sont faites lors des travaux scientifiques, mais elles vieillissent, entachées de poussière, dans les tiroirs de nos autorités ", a-t-il déploré avant d'inviter les autorités ivoiriennes à traiter avec efficacité les recommandations qui leur seront transmises afin que l'on puisse connaître des progrès dans la production des médicaments.

L'initiatrice de ce forum, Dr Linda Kaboré a traduit sa gratitude à l'ensemble des participants pour les efforts conjugués pour la réussite de l'évènement. Puis, elle a annoncé que la prochaine édition est prévue pour février 2024 avec pour pays invité, le Sénégal.

Notons qu'au terme de cette rencontre, une quinzaine de personnalités, pays et structures ont été distinguées.