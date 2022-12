Madagascar: Trail - L'UTOP passe à une vitesse supérieure

L'Ultra Trail des O Plateaux est devenu la référence en évènement sportif à Madagascar et dans l'Océan indien. Plus de 2 000 coureurs sont attendus pour la 14e édition qui se déroulera au mois de mai.

La 14e édition de l'UTOP s'annonce grandiose ! Le rendez-vous pour 2023 est déjà fixé pour les 12, 13 et 14 mai prochains. Le comité directeur de l'association dirigé par le nouveau président Rivo Andriamanalina et les partenaires ont annoncé la couleur de la course, hier, lors d'une conférence de presse au Radisson Blu Ambodivona. Des changements ont été apportés pour cette édition. Sept courses seront au choix dont le retour de la course X-Trail de 40 km reliant Mantasoa et Ambohimiadana. Les autres épreuves sont entre autres, l'Utra-Trail de 126 km depuis Marozevo à Ambatobe, le Semi-trail de 70 km depuis Mantasoa, le T-Rail de 35 km, le 6-Trail de 22 km, le Fun Run d'une distance de 10 km autour d'Ambatombe et le Zaza-trail réservé aux enfants.

Deux billets d'avion

Cette édition prend un nouvel élan avec l'arrivée des nouveaux sponsors qui véhiculent la même valeur d'une part, et le renouvellement du contrat des partenaires de prestige pendant les trois prochaines années, d'autre part. Chaque partenaire aura chacun sa course rattachée en son nom. Parmi les partenaires fidèles de l'UTOP, la MCB réitère son engagement dans le semi-trail de 70 km. Les champions homme et dame auront des tickets pour la course à l'île Maurice. Elle organisera également une course du cœur durant laquelle elle offrira 500ar par km parcouru aux écoles sur le parcours de l'UTOP. " L'association UTOP a comme mission principale de promouvoir et développer le trail à Madagascar. Elle ambitionne de faire éclore des champions malgaches pour leur permettre de participer à des courses à l'étranger. L'UTOP se veut aussi d'être la vitrine de Madagascar en contribuant au rayonnement de la Grande Ile à l'échelle internationale dans les domaines du sport et du tourisme sportif ", a fait savoir le président Rivo Andriamanalina.

Action sociale

Après ses 13 années d'existence, l'UTOP est devenu l'une des courses de références au niveau de l'océan indien. Il s'agit d'ailleurs d'un des plus grands évènements sportifs à Madagascar avec 1 900 participants l'année dernière et une prévision supérieure à 2 000 coureurs pour cette édition. Des experts issus de différentes nationalités sont attendus. Plus de 400 bénévoles seront mobilisés pendant les trois jours de course. " L'UTOP est l'ambassadeur des valeurs du trail telles que la solidarité, le respect de la nature, le dépassement de soi, l'inclusion et l'université. Elle s'attache surtout à la réalisation des projets de développement comme le reboisement, la distribution de kits scolaires, la rénovation des écoles et des points d'eaux dans les villages traversés par les différentes courses ", a enchaîné le président.