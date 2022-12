Madagascar: Play Your Airport - Des projets innovants récompensés par Ravinala Airports

Ravinala Airports, gestionnaire des aéroports internationaux d'Antananarivo et de Nosy Be, a lancé le concours d'innovation "Play Your Airport", initié par le groupe ADP, pour renforcer son engagement à l'échelle locale sur les sujets environnementaux et de qualité de service.

Les projets les plus innovants ont été récompensés pour leur capacité à contribuer dans l'atteinte de la vision de faire de Ravinala Airports un opérateur de référence dans l'Océan Indien.

100 projets

Le challenge " Play Your Airport " a mis en compétition des étudiants, des riverains, et des start-up malgaches pour proposer des solutions innovantes à mettre en œuvre pour améliorer les services aéroportuaires. Lancé en septembre, le concours a visiblement intéressé au plus haut point la population locale et les promoteurs puisque plus de 100 projets ont été reçus. Au final, 9 projets étaient recevables, parmi lesquels l'on a dénombré 9 finalistes. L'appel à projets a mis l'accent sur 3 thématiques principales au sein de l'aéroport notamment les terminaux et infrastructures, les services aux avions et l'expérience du client passager. Sur les 9 finalistes, le jury a fait un choix final de 7 lauréats, dont 2 par thématique et un prix coup de cœur,

10 millions d'ariary

Les lauréats de chacune des thématiques ont eu droit à une dotation de 10 millions d'ariary avec un accompagnement du projet par NextA. Pour la catégorie " terminaux et infrastructures " Andao Company a proposé un projet qui sensibilise et communique autour du tri sélectif, rassemble tout type de partenaires engagés, collecte et redirige les déchets valorisables et transforme les déchets plastiques notamment en mobilier pour les écoles de Madagascar. Pour la thématique " Services aux avions ", Restauration Responsable Catering Aérien a proposé la mise en œuvre d'une économie circulaire et responsable pour la réduction du gaspillage alimentaire, le traitement des déchets, la collaboration avec des producteurs locaux et de proximité pour offrir des produits frais et de qualité aux passagers. Communiqué de presse. Pour la thématique "Expérience du client passager" : Mada Green Again By Clicodeal a proposé un concept qui permet au grand public de planter des arbres à travers un simple scan de QRCode via l'application Clicodeal. Par ailleurs, les projets classés en deuxième place de chaque thématique ont eu droit chacun à une dotation de 5 000 000 d'ariary avec un accompagnement par NextA. Il s'agit de Recycl'O dans la thématique " Terminaux et Infrastructures " avec son projet de gestion du recyclage des eaux usées épurées de l'aéroport d'Antananarivo pour une nouvelle réutilisation. Pour la catégorie " Services aux avions " : Emeeoli a proposé un projet d'exploitation d'une énergie éolienne à l'aide de la mise en valeur des énergies " déchets " des avions. Enfin, dans la catégorie " Expérience du client passager " Safly a suggéré l'idée d'une application mobile pour améliorer la qualité des services aéroportuaires et la gestion environnementale de l'aéroport afin de promouvoir la satisfaction client.

Coup de cœur du jury

Enfin la palme est revenue à Andao Company et Emeeoli qui ont eu le prix coup de cœur du jury toute catégorie confondue. Ces deux lauréats auront la chance de se rendre en France pour rencontrer les équipes de la direction du développement durable et de l'innovation du groupe ADP pour des échanges culturels et technologiques. Ils pourront voir la mise en place des actions majeures sociales et environnementales des plateformes aéroportuaires parisiennes, comprendre comment le Groupe ADP gère les déchets et rencontrer des partenaires potentiels afin de partager les meilleures pratiques environnementales entre Antananarivo et Paris.